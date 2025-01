盤點2024年Dior小公主Jisoo亮相過的包！從甜美到叛逆

BLACKPINK成員Jisoo是Dior全球品牌大使中超級受到品牌寵愛的小公主。回顧2024年她亮相過的Dior包款,幾乎每次都是第一個秀出當季最新主打包的明星,時尚地位無庸置疑。從經典的Lady Dior包、時髦女性不可或缺的翻蓋包、實用度極高的波士頓包型、到最近崛起的全新迷你後背包,都能視休閒或正裝需求恣意變化。

年初Jisoo出席巴黎春夏高訂服裝秀的時候,就率先秀出Lady Dior包,為年度的Lady Dior包形象廣告暖身。這個形象廣告在9月曝光,簡約的黑白兩色和光影,不僅凸顯了她精緻的五官,也彰顯了Lady Dior從上個世紀誕生以來,歷久彌永不退流行的迷人魅力。以經典Lady Dior為主演繹的一系列變化款,也是Jisoo在出席各種大秀和活動時的首選。