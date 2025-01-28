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盤點2024年Dior小公主Jisoo亮相過的包！從甜美到叛逆

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior品牌大使JISOO日前出席電影《Victory》首爾首映會時，以黑色無袖背心、Dior石洗Oblique丹寧褲搭配Dior 2024-2025秋冬系列最新Miss Dior翻蓋包。圖／Dior提供
Dior品牌大使JISOO日前出席電影《Victory》首爾首映會時，以黑色無袖背心、Dior石洗Oblique丹寧褲搭配Dior 2024-2025秋冬系列最新Miss Dior翻蓋包。圖／Dior提供

BLACKPINK成員Jisoo是Dior全球品牌大使中超級受到品牌寵愛的小公主。回顧2024年她亮相過的Dior包款，幾乎每次都是第一個秀出當季最新主打包的明星，時尚地位無庸置疑。從經典的Lady Dior包、時髦女性不可或缺的翻蓋包、實用度極高的波士頓包型、到最近崛起的全新迷你後背包，都能視休閒或正裝需求恣意變化。

年初Jisoo出席巴黎春夏高訂服裝秀的時候，就率先秀出Lady Dior包，為年度的Lady Dior包形象廣告暖身。這個形象廣告在9月曝光，簡約的黑白兩色和光影，不僅凸顯了她精緻的五官，也彰顯了Lady Dior從上個世紀誕生以來，歷久彌永不退流行的迷人魅力。以經典Lady Dior為主演繹的一系列變化款，也是Jisoo在出席各種大秀和活動時的首選。

在各種出遊、機場的照片中，Jisoo則會隨著穿著選用不同的包型，例如波士頓包型的Dior Groove、肩背的MISS DIOR翻蓋包、以及DIOR CARO黑色後背包等。這位品牌大使最新入手的Dior Toujours直式托特包，則是一款極具休閒感的新設計，比起翻蓋包更為親切自在，又比波士頓包更為正式感一點。

JISOO搭配Dior Groove全新包款於巴黎留影。圖／摘自藝人IG
JISOO搭配Dior Groove全新包款於巴黎留影。圖／摘自藝人IG
Dior Groove 20黑色籐格紋小牛皮提包，11萬元。圖／DIOR提供
Dior Groove 20黑色籐格紋小牛皮提包，11萬元。圖／DIOR提供
JISOO手提Dior Toujours直式小型托特包。圖／Dior提供
JISOO手提Dior Toujours直式小型托特包。圖／Dior提供
JISOO手提Lady Dior My ABCDior黑色小型包款出席曼谷Gold House開幕活動。圖／Dior提供
JISOO手提Lady Dior My ABCDior黑色小型包款出席曼谷Gold House開幕活動。圖／Dior提供
JISOO手提Lady Dior My ABCDior黑色小型包款出席曼谷Gold House開幕活動。圖／Dior提供
JISOO手提Lady Dior My ABCDior黑色小型包款出席曼谷Gold House開幕活動。圖／Dior提供
JISOO演繹LADY DIOR形象廣告。圖／Dior提供
JISOO演繹LADY DIOR形象廣告。圖／Dior提供
MISS DIOR黑色漆皮包，11萬5,000元。圖／Dior提供
MISS DIOR黑色漆皮包，11萬5,000元。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jisoo拎MISS DIOR黑色漆皮包。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jisoo拎MISS DIOR黑色漆皮包。圖／Dior提供
Dior Groove 20藍色Oblique緹花小牛皮提包，98,000元。圖／DIOR提供
Dior Groove 20藍色Oblique緹花小牛皮提包，98,000元。圖／DIOR提供
JISOO手提Dior Toujours直式小型托特包。圖／Dior提供
JISOO手提Dior Toujours直式小型托特包。圖／Dior提供
Lady Dior My ABCDior黑色Flat Cannage籐格紋小型包，20萬元。圖／Dior提供
Lady Dior My ABCDior黑色Flat Cannage籐格紋小型包，20萬元。圖／Dior提供
MISS DIOR翻蓋包，12萬元。圖／Dior提供
MISS DIOR翻蓋包，12萬元。圖／Dior提供
Jisoo搭配Dior Groove全新包款。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Jisoo搭配Dior Groove全新包款。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
JISOO使用早秋Dior Vibe Oblique緹花保齡球新包。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
JISOO使用早秋Dior Vibe Oblique緹花保齡球新包。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Dior品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo出席大秀。圖／Dior提供
Dior品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo出席大秀。圖／Dior提供
Jisoo出席Dior 2024-2025秋冬高級訂製服系列發表會。圖／Dior提供
Jisoo出席Dior 2024-2025秋冬高級訂製服系列發表會。圖／Dior提供
LADY DIOR 黑色小牛皮鉚釘中型提包，價格未定。圖／Dior提供
LADY DIOR 黑色小牛皮鉚釘中型提包，價格未定。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jisoo拎MISS DIOR翻蓋包。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jisoo拎MISS DIOR翻蓋包。圖／Dior提供
Dior Toujours黑色籐格紋皮革直式小型托特包，11萬元。圖／Dior提供
Dior Toujours黑色籐格紋皮革直式小型托特包，11萬元。圖／Dior提供
JISOO拎DIOR CARO黑色後背包。(摘自藝人Instagram @sooyaaa__)
JISOO拎DIOR CARO黑色後背包。(摘自藝人Instagram @sooyaaa__)

BLACKPINK Dior 品牌

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