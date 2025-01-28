25春夏巴黎高訂周／Jisoo、王俊凱 現身巴黎賞Dior大秀

Dior於2025巴黎春夏高級訂製服周首日發表由女裝創意總監Maria Grazia Chiuri構思的全新系列，共68套服裝，以重新喚醒與追憶裁縫歷程為主題，以打破線性時間的方式揉和過去幾個世紀不同時代的創意，回歸時尚本身。

藝術家Rithika Merchant為本次將巴黎羅丹美術館的秀場打造沉浸式的藝術作品。藝術家的九幅畫作由Karishma Swali、Chanakya工作室及 Chanakya工藝學校的藝術家們共同完成，將跨越不同世代的女性故事構築成一件巨型紡織布景。包含Dior全球品牌大使Jisoo（金智秀）、品牌大使安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、Beatrice Borromeo、珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）、TFBOYS王俊凱等星光皆到場共襄盛舉。

因為打破了線性時空的思維，Maria Grazia Chiuri的創作隨心所欲地自由穿梭。她從自時任創意總監聖羅蘭（Yves Saint Laurent）於1958年為Dior構思的Trapèze系列汲取靈感，交織當下與未來，蕾絲飾邊薄紗褲裙象徵女性記憶中深藏的孩童，在赤子之心的情懷下，同時保有世故與自信，恣意穿梭於無數界限。這樣時空交錯與對比融合下，女性可以如嬌柔的花朵，身披花瓣披肩或穿短洋裝，亦可以如自由的鳥兒，戴著頭飾，展現龐克風格的莫霍克髮型，隨心所欲翱翔天際。