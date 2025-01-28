25春夏巴黎高訂周／Jisoo、王俊凱 現身巴黎賞Dior大秀
Dior於2025巴黎春夏高級訂製服周首日發表由女裝創意總監Maria Grazia Chiuri構思的全新系列，共68套服裝，以重新喚醒與追憶裁縫歷程為主題，以打破線性時間的方式揉和過去幾個世紀不同時代的創意，回歸時尚本身。
藝術家Rithika Merchant為本次將巴黎羅丹美術館的秀場打造沉浸式的藝術作品。藝術家的九幅畫作由Karishma Swali、Chanakya工作室及 Chanakya工藝學校的藝術家們共同完成，將跨越不同世代的女性故事構築成一件巨型紡織布景。包含Dior全球品牌大使Jisoo（金智秀）、品牌大使安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、Beatrice Borromeo、珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）、TFBOYS王俊凱等星光皆到場共襄盛舉。
因為打破了線性時空的思維，Maria Grazia Chiuri的創作隨心所欲地自由穿梭。她從自時任創意總監聖羅蘭（Yves Saint Laurent）於1958年為Dior構思的Trapèze系列汲取靈感，交織當下與未來，蕾絲飾邊薄紗褲裙象徵女性記憶中深藏的孩童，在赤子之心的情懷下，同時保有世故與自信，恣意穿梭於無數界限。這樣時空交錯與對比融合下，女性可以如嬌柔的花朵，身披花瓣披肩或穿短洋裝，亦可以如自由的鳥兒，戴著頭飾，展現龐克風格的莫霍克髮型，隨心所欲翱翔天際。
襯裙融入時尚與實用主義的風格，如同搖曳的籠子般隱藏它的結構，以繡線構成的刺繡枝條；完整隱藏的鋼絲支架，襯托輕薄罩衫的層次感，並在花卉刺繡的點綴下更顯迷人；外顯式緊身胸衣和流蘇裙裝為整體造型增添強烈風格。而遙應品牌創辦人迪奧於1952-1953秋冬高級訂製服系列設計的Cigale款式套裝，則以獨創雪紋綢布料重新演繹，透過小巧的裙子搭配修身燕尾服，突顯構造的對比效果，還有飾有以透明硬紗精心製作的羽毛披肩；長洋裝造型以其立體啞光銀色刺繡為亮點，簡約不失華麗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言