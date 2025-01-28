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25春夏巴黎高訂周／Jisoo、王俊凱 現身巴黎賞Dior大秀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior 2025春夏季高級訂製系列時裝秀於昨日在巴黎羅丹美術館發表。圖／Dior提供
Dior 2025春夏季高級訂製系列時裝秀於昨日在巴黎羅丹美術館發表。圖／Dior提供

Dior於2025巴黎春夏高級訂製服周首日發表由女裝創意總監Maria Grazia Chiuri構思的全新系列，共68套服裝，以重新喚醒與追憶裁縫歷程為主題，以打破線性時間的方式揉和過去幾個世紀不同時代的創意，回歸時尚本身。

藝術家Rithika Merchant為本次將巴黎羅丹美術館的秀場打造沉浸式的藝術作品。藝術家的九幅畫作由Karishma Swali、Chanakya工作室及 Chanakya工藝學校的藝術家們共同完成，將跨越不同世代的女性故事構築成一件巨型紡織布景。包含Dior全球品牌大使Jisoo（金智秀）、品牌大使安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、Beatrice Borromeo、珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）、TFBOYS王俊凱等星光皆到場共襄盛舉。

因為打破了線性時空的思維，Maria Grazia Chiuri的創作隨心所欲地自由穿梭。她從自時任創意總監聖羅蘭（Yves Saint Laurent）於1958年為Dior構思的Trapèze系列汲取靈感，交織當下與未來，蕾絲飾邊薄紗褲裙象徵女性記憶中深藏的孩童，在赤子之心的情懷下，同時保有世故與自信，恣意穿梭於無數界限。這樣時空交錯與對比融合下，女性可以如嬌柔的花朵，身披花瓣披肩或穿短洋裝，亦可以如自由的鳥兒，戴著頭飾，展現龐克風格的莫霍克髮型，隨心所欲翱翔天際。

襯裙融入時尚與實用主義的風格，如同搖曳的籠子般隱藏它的結構，以繡線構成的刺繡枝條；完整隱藏的鋼絲支架，襯托輕薄罩衫的層次感，並在花卉刺繡的點綴下更顯迷人；外顯式緊身胸衣和流蘇裙裝為整體造型增添強烈風格。而遙應品牌創辦人迪奧於1952-1953秋冬高級訂製服系列設計的Cigale款式套裝，則以獨創雪紋綢布料重新演繹，透過小巧的裙子搭配修身燕尾服，突顯構造的對比效果，還有飾有以透明硬紗精心製作的羽毛披肩；長洋裝造型以其立體啞光銀色刺繡為亮點，簡約不失華麗。

小巧的裙子搭配修身燕尾服。圖／Dior提供
小巧的裙子搭配修身燕尾服。圖／Dior提供
龐克風格的莫霍克髮型與女性化的服裝形成對比。圖／Dior提供
龐克風格的莫霍克髮型與女性化的服裝形成對比。圖／Dior提供
品牌大使安雅泰勒喬伊出席Dior 2025春夏季高級訂製系列時裝秀。圖／Dior提供
品牌大使安雅泰勒喬伊出席Dior 2025春夏季高級訂製系列時裝秀。圖／Dior提供
完整隱藏的鋼絲支架，襯托輕薄罩衫的層次感，並在花卉刺繡的點綴下顯得更加迷人精緻。圖／Dior提供
完整隱藏的鋼絲支架，襯托輕薄罩衫的層次感，並在花卉刺繡的點綴下顯得更加迷人精緻。圖／Dior提供
Dior 2025春夏季高級訂製系列時裝秀於昨日在巴黎羅丹美術館發表。圖／Dior提供
Dior 2025春夏季高級訂製系列時裝秀於昨日在巴黎羅丹美術館發表。圖／Dior提供
外顯式緊身胸衣和流蘇裙裝為整體造型增添強烈風格。圖／Dior提供
外顯式緊身胸衣和流蘇裙裝為整體造型增添強烈風格。圖／Dior提供
Dior 2025春夏季高級訂製系列時裝秀於昨日在巴黎羅丹美術館發表。圖／Dior提供
Dior 2025春夏季高級訂製系列時裝秀於昨日在巴黎羅丹美術館發表。圖／Dior提供
襯裙如同搖曳的籠子，以繡線構成的刺繡枝條，在律動間蔓延輕盈的曲線。圖／Dior提供
襯裙如同搖曳的籠子，以繡線構成的刺繡枝條，在律動間蔓延輕盈的曲線。圖／Dior提供
Dior全球品牌大使珍娜奧特嘉出席Dior 2025春夏季高級訂製系列時裝秀。圖／Dior提供
Dior全球品牌大使珍娜奧特嘉出席Dior 2025春夏季高級訂製系列時裝秀。圖／Dior提供
Dior全球品牌大使Jisoo出席Dior 2025春夏季高級訂製系列時裝秀。圖／Dior提供
Dior全球品牌大使Jisoo出席Dior 2025春夏季高級訂製系列時裝秀。圖／Dior提供
披肩飾有以透明硬紗精心製作的羽毛。圖／Dior提供
披肩飾有以透明硬紗精心製作的羽毛。圖／Dior提供
TFBOYS王俊凱出席Dior 2025春夏季高級訂製系列時裝秀。圖／Dior提供
TFBOYS王俊凱出席Dior 2025春夏季高級訂製系列時裝秀。圖／Dior提供

Dior 品牌 藝術家

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