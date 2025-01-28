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台鐵新春「開運便當」石斑魚、獅子頭入菜 開賣時間地點價格曝
為迎接農曆春節，台鐵附業營運處台北餐旅分處特別推出春節期間限定的「迎春納福-開運便當」，充滿年味的豐富佳餚，讓旅客過年期間不用下廚，也能呷飽、呷巧，過個好年。
「迎春納福-開運便當」菜色不僅有台鐵便當傳統經典滷排骨、滷蛋、滷豆包，還有多道應景年菜，象徵著對新年的美好祈願。像是口感扎實的「酥炸龍膽石斑風味魚排」，寓意「年年有餘」，口感與風味兼具；「獅子頭」象徵「團圓圓滿」，多汁鮮香、濃郁入味；「魷魚炒芹菜」象徵「游刃有餘」；長年菜（芥菜）搭配甜椒的色彩與甜度，意喻「健康長壽」；大白菜象徵「百財聚來」，加入鮮香菇拌炒增加鮮味與口感。
台北餐旅分處團隊用心設計的「迎春納福-開運便當」，不僅菜色豐富、寓意美好，還能讓旅客輕鬆享用濃濃年味。團隊表示，歡迎民眾到指定的台鐵便當門市選購，讓這份暖心的美味陪伴新年。
●「迎春納福-開運便當」販售資訊
販售日期：今年1月29日起至2月4日止（農曆初一至初七，共7天）
販售地點：台鐵便當台北站南三門行動餐車、2、3、4號店及板橋店、桃園店
販售時間：午晚餐均有售，依便當到達各店時間開賣
便當售價：188元／個
洽詢電話：02-23619309
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