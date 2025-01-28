老闆跌倒過世...宜蘭香腸名店宣布「無限期休息」 大票粉絲不捨

開在宜蘭縣的「頭城北宜石牌香腸」頗有名氣，除了觀光客外，不少在地人也會去買。然而昨天（27日）官方粉專無預警發布，老闆「禮貌哥」在凌晨時因跌倒而離開人世，目前店裡將無限期休息。消息曝光後，不少粉絲也感到難過、不捨。

「頭城北宜石牌香腸」昨發文指出，「真的很突然的事，今日凌晨時，老闆跌倒而離開人世，目前起無限期休息，謝謝大家一直以來的支持與愛護，告別式的時間會另通知，謝謝大家關心」。

貼文曝光後，大票網友表達哀悼之意，「節哀，以前還會特別從宜蘭跑到頭城去吃」、「看到這消息真的令人難過」、「真的沒辦法接受，好想大哭，天公伯啊！為什麼要把那麼好的人帶走」、「最好吃的大包小，最親切的禮貌哥，再也看不到了」、「沒想到上一次中秋節去找你，竟然是最後一次見面了，哥哥節哀，一路好走」、「謝謝親切的老闆帶給我們美食，下雨天去還請我們坐在遮蔽物的地方，老闆一路好走，辛苦了」。