快訊

兩大族群最愛勞退自提 細算一年投報率可達36%

遭DeepSeek血洗股價暴跌、市值蒸發6000億 輝達最新聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

老闆跌倒過世...宜蘭香腸名店宣布「無限期休息」 大票粉絲不捨

聯合新聞網／ 綜合報導
開在宜蘭縣的「頭城北宜石牌香腸」頗有名氣，除了觀光客外，不少在地人也會去買。圖擷自「頭城北宜石牌香腸」臉書
開在宜蘭縣的「頭城北宜石牌香腸」頗有名氣，除了觀光客外，不少在地人也會去買。圖擷自「頭城北宜石牌香腸」臉書

開在宜蘭縣的「頭城北宜石牌香腸」頗有名氣，除了觀光客外，不少在地人也會去買。然而昨天（27日）官方粉專無預警發布老闆「禮貌哥」在凌晨時因跌倒而離開人世，目前店裡將無限期休息。消息曝光後，不少粉絲也感到難過、不捨。

「頭城北宜石牌香腸」昨發文指出，「真的很突然的事，今日凌晨時，老闆跌倒而離開人世，目前起無限期休息，謝謝大家一直以來的支持與愛護，告別式的時間會另通知，謝謝大家關心」。

貼文曝光後，大票網友表達哀悼之意，「節哀，以前還會特別從宜蘭跑到頭城去吃」、「看到這消息真的令人難過」、「真的沒辦法接受，好想大哭，天公伯啊！為什麼要把那麼好的人帶走」、「最好吃的大包小，最親切的禮貌哥，再也看不到了」、「沒想到上一次中秋節去找你，竟然是最後一次見面了，哥哥節哀，一路好走」、「謝謝親切的老闆帶給我們美食，下雨天去還請我們坐在遮蔽物的地方，老闆一路好走，辛苦了」。

宜蘭 老闆 觀光客 香腸

延伸閱讀

父過世…她過年回家陪媽媽 自私男友竟問：能不能找女網友出國玩

他被Fire一個月後…主管竟來訊「自己也被炒了」 網揭意圖：臉皮夠厚

好市多海鮮新品！川燙沾醬、奶油焗烤都OK 網友狂讚：一餐嗑完一盒

紅包被嫌少！她包給父母各12800「竟換來兩巴掌」 網心疼：別再回家了

相關新聞

老闆跌倒過世...宜蘭香腸名店宣布「無限期休息」 大票粉絲不捨

開在宜蘭縣的「頭城北宜石牌香腸」頗有名氣，除了觀光客外，不少在地人也會去買。然而昨天（27日）官方粉專無預警發布，老闆「禮貌哥」在凌晨時因跌倒而離開人世，目前店裡將無限期休息。消息曝光後，不少粉絲也感到難過、不捨。

台鐵新春「開運便當」石斑魚、獅子頭入菜 開賣時間地點價格曝

為迎接農曆春節，台鐵附業營運處台北餐旅分處特別推出春節期間限定的「迎春納福-開運便當」，充滿年味的豐富佳餚，讓旅客過年期...

名偵探柯南手稿首次公開！新春全台必訪6大話題展覽

農曆新年即將到來，長達9天的連假最適合一家人走春踏青去。若天候不佳，「看展」不失為闔家共賞的好選擇。以下搜羅6大必訪熱門...

屬蛇免費入園！全台遊樂園春節優惠懶人包

蛇年登場，全台樂園於春節及寒假推出各式各樣的活動與優惠，行前先看這一篇，可以小省一筆。

新春圍爐囉！團圓夜餐酒 這樣搭錯不了

新春圍爐乘載著與家人、好友的溫馨團聚記憶，圍爐時舉杯共飲，不僅暖身暖心，也傳遞著感恩與祝福，更象徵對來年的美好期盼。在菜...

這波必收！藝術家聯名限量蛇年生肖酒禮 錯過再等12年

在華人社會中，「蛇」象徵著繁衍、豐產與智慧；在神話與文學作品中，「蛇」更經常寓意著蛻變及成長。迎接蛇年到來，許多品牌相繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。