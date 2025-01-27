名偵探柯南手稿首次公開！新春全台必訪6大話題展覽

農曆新年即將到來，長達9天的連假最適合一家人走春踏青去。若天候不佳，「看展」不失為闔家共賞的好選擇。以下搜羅6大必訪熱門展覽，包含日本海外首站「Animage雜誌和吉卜力展」、台灣規模最大的「草間彌生個展」、展出37公尺長恐龍化石的「史前巨獸：泰坦恐龍展」等。

要提醒民眾，今年13～15歲孩童首次能領取600點文化幣，16～22歲的青少年也享有1,200點文化幣，以下展覽通通適用，至Klook購票還可享優惠。

1. 超大龍貓巴士拍照區 從Animage雜誌回顧吉卜力的起源

吉卜力迷必朝聖！日本海外首站「Animage雜誌和吉卜力展」即日起至4月6日在華山文創園區展開，帶你重溫經典動畫的創作歷程，並首次揭露吉卜力工作室成立的秘密。除了保留在日本最受歡迎的「龍貓巴士拍照區」，更新增《龍貓》、《風之谷》、《天空之城》、《魔女宅急便》四部作品打卡牆，還有多款限定周邊。

2. 台灣規模最大的草間彌生個展 70組多元作品一次看

睽違9年「圓點女王」草間彌生再度登台。草間彌生的「軌跡」與「奇跡」即日起至5月4日在國北師美術館盛大登場，精選1951至2005年間的版畫、拼貼、軟雕塑等近70組作品，透過「草間的綻放」、「圓點・原點」、「草間的蟄伏」與「Love Forever」四大主題區，帶領觀眾探索她顛覆性的藝術世界。展覽採預約制，可上Klook輕鬆選購預訂心儀的日期與時段。

3. 泰坦恐龍展震撼登場 大英史博館37公尺長化石首次登台

恐龍迷注意！紅遍全球的大英自然史博物館「史前巨獸：泰坦恐龍展」即日起至4月6日於國立臺灣科學教育館震撼展出。除了展出全長37公尺的泰坦恐龍化石，更設置全新互動裝置，帶領大小朋友趣味探索恐龍的誕生與演化歷程，甚至能透過偵測投影出與自己體重相仿的恐龍。

4. 印象派經典再現！跟隨莫內、梵谷追逐光影

「印象派150週年光影藝術展」繼台北展出後移師高雄，即日起至4月6日在國立科學工藝博物館絕美登場。展覽利用場地挑高空間，結合AI技術讓畫作動起來，讓觀眾彷彿走入畫中，感受印象派最重要的光影與時間變化。透過圖片、影片以及仿真畫等多元方式，深入了解影響印象派深遠的馬奈、印象派創始人莫內、最受歡迎的後印象派畫家梵谷等大師的創作與藝術貢獻。

5. 台灣首場！300坪小魔女DoReMi 25週年展 最強回憶殺

「霹靂卡霹靂拉拉，波波力那貝貝魯多」這句熟悉的咒語，承載許多七、八年級生的童年回憶，「小魔女DoReMi 25週年展」即日起至4月6日在華山文創園區夢幻登場。本次展覽除了展示歷代魔法堂，還有1：1小花復刻模型、五位主角的拍照打卡佈景，以及展覽限定的魔女莉卡紀念品等。

6. 名偵探柯南30週年紀念展 珍藏手稿與角色設定首次公開