名偵探柯南手稿首次公開！新春全台必訪6大話題展覽
農曆新年即將到來，長達9天的連假最適合一家人走春踏青去。若天候不佳，「看展」不失為闔家共賞的好選擇。以下搜羅6大必訪熱門展覽，包含日本海外首站「Animage雜誌和吉卜力展」、台灣規模最大的「草間彌生個展」、展出37公尺長恐龍化石的「史前巨獸：泰坦恐龍展」等。
要提醒民眾，今年13～15歲孩童首次能領取600點文化幣，16～22歲的青少年也享有1,200點文化幣，以下展覽通通適用，至Klook購票還可享優惠。
1. 超大龍貓巴士拍照區 從Animage雜誌回顧吉卜力的起源
吉卜力迷必朝聖！日本海外首站「Animage雜誌和吉卜力展」即日起至4月6日在華山文創園區展開，帶你重溫經典動畫的創作歷程，並首次揭露吉卜力工作室成立的秘密。除了保留在日本最受歡迎的「龍貓巴士拍照區」，更新增《龍貓》、《風之谷》、《天空之城》、《魔女宅急便》四部作品打卡牆，還有多款限定周邊。
2. 台灣規模最大的草間彌生個展 70組多元作品一次看
睽違9年「圓點女王」草間彌生再度登台。草間彌生的「軌跡」與「奇跡」即日起至5月4日在國北師美術館盛大登場，精選1951至2005年間的版畫、拼貼、軟雕塑等近70組作品，透過「草間的綻放」、「圓點・原點」、「草間的蟄伏」與「Love Forever」四大主題區，帶領觀眾探索她顛覆性的藝術世界。展覽採預約制，可上Klook輕鬆選購預訂心儀的日期與時段。
3. 泰坦恐龍展震撼登場 大英史博館37公尺長化石首次登台
恐龍迷注意！紅遍全球的大英自然史博物館「史前巨獸：泰坦恐龍展」即日起至4月6日於國立臺灣科學教育館震撼展出。除了展出全長37公尺的泰坦恐龍化石，更設置全新互動裝置，帶領大小朋友趣味探索恐龍的誕生與演化歷程，甚至能透過偵測投影出與自己體重相仿的恐龍。
4. 印象派經典再現！跟隨莫內、梵谷追逐光影
「印象派150週年光影藝術展」繼台北展出後移師高雄，即日起至4月6日在國立科學工藝博物館絕美登場。展覽利用場地挑高空間，結合AI技術讓畫作動起來，讓觀眾彷彿走入畫中，感受印象派最重要的光影與時間變化。透過圖片、影片以及仿真畫等多元方式，深入了解影響印象派深遠的馬奈、印象派創始人莫內、最受歡迎的後印象派畫家梵谷等大師的創作與藝術貢獻。
5. 台灣首場！300坪小魔女DoReMi 25週年展 最強回憶殺
「霹靂卡霹靂拉拉，波波力那貝貝魯多」這句熟悉的咒語，承載許多七、八年級生的童年回憶，「小魔女DoReMi 25週年展」即日起至4月6日在華山文創園區夢幻登場。本次展覽除了展示歷代魔法堂，還有1：1小花復刻模型、五位主角的拍照打卡佈景，以及展覽限定的魔女莉卡紀念品等。
6. 名偵探柯南30週年紀念展 珍藏手稿與角色設定首次公開
人氣日本動漫《名偵探柯南》歡慶連載30年，即日起至2月9日於高雄夢時代舉辦「名偵探柯南 連載30週年紀念展-高雄場」。不僅展出青山剛昌老師特別繪製的週年手稿，還首次公開30年來的「柯南・新一初期設定資料」；從入口處柯南等身模型開始，分為六大展區，包含經典名言、暗藏線索的死亡訊息、黑衣組織，以及不少粉絲喜愛的怪盜基德，更有從日本空運來台的限量周邊商品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言