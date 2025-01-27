屬蛇免費入園！全台遊樂園春節優惠懶人包

蛇年登場，全台樂園於春節及寒假推出各式各樣的活動與優惠，行前先看這一篇，可以小省一筆。

●六福村發紅包 屬蛇免費入園

六福村於1月25日到2月2日，生肖屬蛇的民眾、只要出示本人身分證件，學童出示健保卡或戶口名簿，即可免費入園。不僅生肖享優惠，凡年滿60歲的長輩也可免費入園。此外，還有「買大送小」活動，購買現場成人優惠票1,199元，即贈3歲（含）以上未滿12歲的孩童票，現省1,099元。

六福村在2025年第一季推出「金色嘉年華」，農曆春節期間也將還原當時的盛況。從初一到初五，天天加碼頂級高空煙火秀。入住六福莊賞煙火更浪漫，兩天一夜、三人入住一泊二食專案價16,800+10%元，包含「蘇丹犀望巴士體驗」、「勇闖猛獸島體驗」、「草原歷險」三擇一，兩日暢玩六福村主題遊樂園，以及網紅討論度最高的超夯親子非洲探險遊戲島。

●麗寶新春三重奏 樂園抽大獎、雙人月光票、新春福袋搶好康

麗寶樂園今年推出三大新春活動，包括抽獎活動、雙人月光票499元、春節電商福袋，麗寶休息站還有全台最大「追風奇幻島」旗艦店正式開幕，占地300坪，將成為中部最具亮點的親子娛樂新據點。

今年春節初一到初五，麗寶樂園每日推出千份好禮，只要加入會員並登錄當日於麗寶樂園、麗寶休息站廣場、麗寶福容大飯店及賽車主題旅店不限金額發票，就有機會抽中價值超過6萬元的麗寶福容大飯店總統套房，以及iPad、台南晶英酒店住宿券、水陸雙園護照、樂園門票等好禮。1月25日至2月1日麗寶樂園夜間營運至晚間7點，另有「雙人月光票」499元。

國內知名的室內親子樂園「追風奇幻島」，第13間據點落腳在麗寶樂園渡假區，佔地300坪，是目前全台最大、項目最齊全的豪華旗艦店，地點在麗寶休息站內。其間共有6大主題區域，例如假日限定的高空探索，包括獨木橋、梅花樁、飛簷走壁等，還有刺激感破表、最高點將近90度垂直的魔鬼大滑梯；小小孩也有專屬區域，像是打造成童趣稻穀場的陶粒沙池，以及VR蹦床、百萬大球池、網繩迷宮、甜甜圈滑雪等設施。

●劍湖山世界 屬蛇、小孩通通有優惠

迎接金蛇年的到來，劍湖山針對屬蛇、小孩通通有優惠，門票最低99元起，還有世界十大驚險特技、高空極限飛輪 X 國際華麗馬戲 X 氣勢磅礡馬蘭博鼓舞的精彩演出。春節初一至初五，迎春活動接力登場，包含「財神爺送幸福」、「猜紅綠博好運」，有機會獲得「2000萬超級紅包」刮刮樂等新春限定活動。

1月25日至2月2日，特別推出五大春節連假優惠，包括全日暢玩門票7折、699元(原價999元)，午後一點起499元。12歲以下門票99元，須搭配一人購699元優惠票。生肖屬蛇憑證購票399元。迎新春「紅金寶」，穿著紅、黃、金色上衣，兩人同行門票999元。生日壽星優惠，當日壽星憑證購票100元，當月壽星也有門票4折優惠、399元。

●九族文化村 櫻花祭早鳥票開賣

台灣最大的賞櫻盛會「九族櫻花祭」預將於2月3日至3月9日登場，對於重度賞櫻客，九族文化村還推出可在花季期間天天賞花的「九族櫻花祭記名季卡」，只要2500元就可以在1月29日至4月6日期間，天天無限次入園。

1月28日前，憑學生證和中彰投設籍證明，可以購買特價780元的優惠票入園。1月28日（除夕當天）不限身分，一律特價780元，但要注意，除夕當天的營業時間只到下午3點。

●來義大免出國 孩童入園只要1元

年節機票貴桑桑，來義大世界免出國就有滿滿的度假感。義大遊樂世界推出限時優惠超值票價，生肖屬蛇或是姓名有「史、內、克」任一字，通通只要288元，6歲以下孩童入園只要1元。

樂園也有新設施登場。「天生好手 六合一互動遊戲」有6項闖關活動，包括全壘打大賽、棒球九宮格、小紅帽打大野狼、愛麗絲夢遊仙境、龜兔相撲、糖果屋消消樂等，不只刺激，更能透過體驗讓家庭感情升溫。此外，玩樂園還可以逛Outlet、特價商品3折起。

●遠雄海洋公園攜手16家飯店 屬蛇、兒童免費暢玩

迎接春節假期，遠雄海洋公園攜手16家花蓮在地飯店業者，推出一系列超值優惠與多元活動，其中包括優待12歲以下兒童享免費暢遊，民國101年後出生者、於3月2日前皆可享此優惠，但需有一位同行者至現場臨櫃購買全票990元，其餘同行親友享同歡價699元（限購4張），過年期間、228連假皆適用。另有「生肖屬蛇」優惠，屬蛇可享免費入園，優惠自1月25日至2月12日。