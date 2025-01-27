外帶年菜避開這三地雷 剩菜要「完全復熱」防食物中毒

年末忙完工作，緊接著大掃除，沒時間張羅年夜飯，各大飯店、餐廳推出年菜組合，輕鬆下單搞定。營養師唐維表示，各餐飲品牌推出獨到菜餚，也調整現代人講求的健康烹調方式，不過，應景的佛跳牆、滷蹄膀、獅子頭、牛腩煲等菜色可能隱藏重油、重鹹、勾芡三大地雷，熱量、血糖容易跟著飆高。

唐維指出，外帶年菜烹調應以清淡為宜，避免油鹽糖等重口味食物增加心血管負擔，尤其勾芡食物是肥胖大敵，千萬別把勾芡湯汁拌飯吃。外帶年菜大多都是肉多菜少，建議食用前可先將浮油撈出，另加入大量蔬菜，增加纖維攝取量。

另外，年菜的肉類、海鮮烹調方法如果是以油炸與裹麵衣的方式，唐維建議，可去除麵衣後再食用，因麵衣屬於澱粉類，同時又會吸油。過年難免大魚大肉，拜拜的三牲更少不了豬蹄膀、三層肉、白斬雞等，可去除外皮及肥肉，選擇油脂較少的部位；進食順序遵循「水、肉、菜、飯、果」原則，可增進飽足感。

年菜少吃點 肉品選擇與搭配建議

1.白肉優先：選擇低脂的雞胸肉、鱸魚、鱈魚等白肉，這些優質蛋白質較豬肉、牛肉等紅肉健康。

2.選擇清蒸或清炒料理：清蒸鱸魚、鱈魚，或蝦仁炒豌豆仁、山藥、紅蘿蔔等，血糖不易波動。

3.搭配汆燙蔬菜：滷肉、燉豬腳等高油料理可加入汆燙花椰菜、青江菜，均衡營養、減少油膩感。

4.避免勾芡料理：燴三鮮、干貝絲瓜、羹湯類等，少用勾芡方式，減少澱粉及熱量負擔。

唐維說，年夜飯除了健康的烹調方式，也要控制分量，盡量當餐吃完，避免出現過多剩菜。吃剩的菜尾加熱一定要「完全復熱」，把細菌風險降到最低，預防食物中毒。以海鮮類熟食來說，溫度低於50°C就容易滋生細菌，建議隔夜海鮮最多加熱一次，且勿不斷添加新食材，避免變質。

唐維強調，年菜在反覆加熱、放冷再冰的過程中，易孳生細菌及毒素；海鮮、內臟內只要其中一項食材壞掉，更增添食安風險。食藥署也提醒民眾，烹煮食物應加熱至中心溫度達70℃以上，確保能復熱完全。