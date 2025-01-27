新春圍爐囉！團圓夜餐酒 這樣搭錯不了

新春圍爐乘載著與家人、好友的溫馨團聚記憶，圍爐時舉杯共飲，不僅暖身暖心，也傳遞著感恩與祝福，更象徵對來年的美好期盼。在菜色包羅萬象的年節餐桌上，如何適切地挑選佐搭酒，正是新春必修的品味學分。飲食生活作家葉怡蘭表示：「『濃的配濃的、淡的配淡的，口味相近、口感相宜』，是我多年來奉行的酒食佐搭心法。」

葉怡蘭表示：「既雍容又具多端表現的雪莉橡木桶風範『麥卡倫威士忌』，無疑是萬無一失的美味最大公約數。」以麥卡倫「經典雪莉桶12年」與「雙雪莉桶12年」為例，一飽滿厚實、一平衡馥郁，皆擁有從冷盤、熱湯、海鮮、肉類乃至甜點一瓶百搭的堅強實力，更讚賞：「兩款佳釀不僅能完美『接招』年節餐桌上的團圓味，還能各自激盪出不同的佐搭樂趣。」

除了雪莉桶威士忌以外，使用傳統美國橡木波本桶與西班牙Oloroso雪莉桶兩種橡木桶熟成的「百富12年DoubleWood雙桶單一麥芽威士忌」，也是很好的選擇。「百富12年DoubleWood雙桶單一麥芽威士忌」以傳統橡木桶的柔和口感，疊加西班牙雪莉桶的豐富深邃，鋪陳出滑順芳醇的口感。經典的蜂蜜風味和香草層次，與富含油脂、層次豐富的經典年菜，如香氣濃郁的東坡肉、口感豐潤的烏魚子完美搭配。

此外，法國干邑與中菜也是不敗的經典組合之一。尤其馬爹利干邑源於美食豐饒的法國夏朗德地區，將法國文化對於美食與烈酒的餐食哲學（Gastronomy），深深刻劃在品牌DNA中。自19世紀初將干邑引入亞洲以來，馬爹利便將其獨特的餐食哲學理念融入中式菜系，引領了干邑搭餐風潮。

其中「馬爹利名仕（Martell Noblige）」，更是為專為亞洲品飲者而的生的佳釀。它精選邊緣區和大小香檳區超過150款生命之水調和而成，其年份超越V.S.O.P.等級，透過精湛的調和工藝，成就馥郁而清新的果香，伴隨著多層次的木質調香氣，優雅平衡，不僅適合純飲，更與亞洲料理完美契合。以「清蒸石斑魚」搭配「馬爹利名仕」，在干邑特有的馥郁果香與海鮮的自然甘醇交織下，可以將鮮味昇華至全新的風味境界。