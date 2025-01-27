這波必收！藝術家聯名限量蛇年生肖酒禮 錯過再等12年

在華人社會中，「蛇」象徵著繁衍、豐產與智慧；在神話與文學作品中，「蛇」更經常寓意著蛻變及成長。迎接蛇年到來，許多品牌相繼攜手國際知名藝術家，推出蛇年限定酒禮，祈願蛻去陳舊軀殼，迎接煥然一新的來年。

Johnnie Walker今年再次攜手好萊塢插畫藝術家James Jean打造包裝設計，推出藍牌歷年生肖系列的壓軸之作「藍牌蛇年限定瓶」，別具收藏意義。「藍牌蛇年限定瓶」獨家獻上台灣限定酒精濃度46%，並以燙金「Taiwan」字樣與台灣形狀圖案妝點瓶身；外盒與瓶身以細緻筆觸，描摹出祥蛇蛻去陳舊軀殼意象，一展富貴花開吉兆，將「蛇」蛻變迎向嶄新姿態的樣貌完美呈現。

奢華干邑品牌軒尼詩與新銳時裝設計師裘淑婷攜手合作，融合了中國錦緞與刺繡技藝的豐富傳統和永恆優雅，演繹出蛇的靈動優雅，呈現時歲更迭中的新生寓意。軒尼詩X.O 2025蛇年春節限量版霧面瓶身散發優雅氣質，色彩由大面積喜氣的紅色逐漸過渡至奢華的紫色，如同夕陽餘暉與夜幕降臨的交錯，呈現富有動感的層次美學。瓶頸部位以象徵著紡織布料的鮮明色彩與紋理交織點綴，進一步彰顯軒尼詩X.O的尊貴和藝術性。

馬爹利攜手由《富比世》評選為當代指標性影響力的知名藝術家，推出「2025新年限定禮盒系列」，以其多元化敘事、精緻設計及細膩質感，重新詮釋每款干邑的獨特個性。「馬爹利藍帶（Martell Cordon Bleu）」是X.O.等級的珍貴佳釀，被譽為「無法複製的傳奇干邑」。2025新年限定禮盒以繽紛絢麗的剪紙拼貼藝術，詮釋節慶歡愉氛圍。包裝設計巧妙呼應馬爹利深厚底蘊，將精湛釀酒工藝與酒廠元素融入其中，創造鮮明且充滿節日氣息的設計，體現傳奇干邑的順滑馥郁口感。