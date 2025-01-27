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消費新體驗！AI 店長導購 輕薄顯示升級店家購物滿意度

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台北HANDS台隆手創館美麗華分店，導入輕薄可撓式顯示技術，打造全新「輕薄AI生成虛擬店長」，提供全新消費體驗。（圖／經濟部提供）
台北HANDS台隆手創館美麗華分店，導入輕薄可撓式顯示技術，打造全新「輕薄AI生成虛擬店長」，提供全新消費體驗。（圖／經濟部提供）

隨著科技快速發展，零售業正邁向一場智慧化的全新轉變，台灣擁有完整的顯示科技產業供應鏈，透過結合創新應用，展現出強大發展潛力。經濟部產業發展署攜手顯示科技業者，將可撓式看板、互動式顯示螢幕、電子標籤等創新技術，搭配AI感測、人臉辨識與大數據分析，讓實體購物不再只是日常任務，而是一場豐富多彩的互動旅程。

在台北HANDS台隆手創館美麗華分店，經濟部產發署協助達運精密導入輕薄可撓式顯示技術，打造全新「輕薄AI生成虛擬店長」。當消費者坐上專屬體驗坐墊，螢幕即時呈現商品的聲音與影片介紹，透過AI感測與語音生成技術提供沉浸式互動體驗，讓商品資訊可呈現地更直觀易懂，吸引消費者的注意。

此外，將電子紙顯示看板及電子標籤結合IR光學定位技術，消費者只需輸入商品名稱，即可快速定位商品位置，節省商品尋找時間高達60%，有效提升購物效率，使消費者能夠專注於享受購物的每一刻，不必因為搜尋商品而焦慮。

在高雄漢神巨蛋購物廣場，產發署協助方略電子開發的Mini LED輕薄、可撓式顯示技術。走進美食街，可以看到街內圓形柱體搭載環繞式動態顯示屏，150度清晰展示最新美食優惠與活動資訊，讓消費者隨時隨地掌握重要內容。同時，挑高空間設置的V型顯示屏不僅營造震撼視覺效果，還保留寬敞通透的氛圍，提升整體購物的舒適感，為消費者創造耳目一新的購物環境，帶來高達90%的顧客滿意度。

這些智慧顯示應用不僅讓消費者感受到科技帶來的便利，也在不斷重塑傳統的購物模式。自2021年起，經濟部產發署積極推動「智慧顯示產業跨域應用暨場域推動計畫」，加速顯示產業朝高毛利、高附加價值的市場升級轉型，至今已開發52項整合性系統解決方案，應用於智慧零售、智慧育樂等多元場域，累積超過1,000萬次服務體驗人次，帶動產值約新台幣50億元，並成功進軍日本、泰國、馬來西亞等國際市場。

今年春節，歡迎您攜家帶眷親臨台北HANDS台隆手創館或高雄漢神巨蛋購物廣場，感受智慧顯示科技如何改變購物模式。無論是與虛擬店長互動，還是透過動態螢幕探索最新優惠，這場科技與生活的結合，將為您的春節購物旅程增添更多驚喜與樂趣。

高雄漢神巨蛋購物廣場，在街內圓形柱體搭載環繞式動態顯示屏，150度清晰展示最新美食優惠與活動資訊，創造耳目一新的購物環境。（圖／經濟部提供）
高雄漢神巨蛋購物廣場，在街內圓形柱體搭載環繞式動態顯示屏，150度清晰展示最新美食優惠與活動資訊，創造耳目一新的購物環境。（圖／經濟部提供）

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