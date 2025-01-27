觀光署參加紐約旅展 台灣館獲選為亞洲區最佳攤位

交通部觀光署近日參加今年度的紐約旅展，以「台灣魅力‧驚喜無限」（Taiwan-Waves of Wonder）為主題，介紹台灣多元的自然生態與文化魅力，歡迎國際旅客到訪台灣，且台灣展館獲選為亞洲區最佳攤位。

紐約國際旅遊探險展（New York Travel & AdventureShow）25、26日在賈維茨會展中心（Javits Center）舉行。觀光署在台灣展館設計實境體驗，包括春聯書法、古早味彈珠台、旅遊雜誌拍照打卡牆及聖筊文化等，吸引人潮。

駐紐約辦事處發布新聞稿指出，參與者感受到台灣傳統與現代交融的氛圍，也透過有獎徵答，加深對台灣山水人情與美食的認識，會場並安排台灣特色的表演。

觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真表示，台灣展館以親山、親水、樂環島為主軸，展現台灣魅力、驚喜無限。紐約有長榮、華航直飛台灣，至台灣轉機也可免費體驗過境半日遊，旅遊十分便利，非常歡迎國際旅客前往台灣旅遊。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢說，美國民眾前往台灣可享90天免簽證，並可使用台美互惠的自動通關系統，赴台旅遊相當便利。

新聞稿指出，台灣展館獲選為亞洲區最佳攤位，美國旅遊探險展（Travel & Adventure Show）創辦人兼執行長高利茨（John Golicz）在台灣展館向莊靜真授獎，稱讚台灣展館有質感、並充滿活力，文化特色鮮明。