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三星Bespoke AI衣物護理雙神器解決4大洗衣NG行為 Bosch廚房雙機合購最高現省3.5萬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家事達人陳映如推薦，Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機的AI智慧洗衣功能，可自動調整最佳洗劑用量、水量、溫度等模式，洗得乾淨又不傷衣物。記者黃筱晴／攝影
家事達人陳映如推薦，Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機的AI智慧洗衣功能，可自動調整最佳洗劑用量、水量、溫度等模式，洗得乾淨又不傷衣物。記者黃筱晴／攝影

長長年假看似可以好好放鬆，但對於家中要負責打理家務的人來說，如果沒有省力又智慧的家電幫忙，絕對是場戰鬥！從年前大掃除、清洗窗簾等大型織品，到準備年菜、洗碗善後，用對工具與方法，就能輕鬆許多。

針對年前衣物清潔、保養，家事達人陳映如分享4大常見NG行為，包含洗劑放大多、水溫太熱、洗衣行程洗太久或太強，以及洗完悶著沒有立刻拿出來。針對這類民眾常見的錯誤衣物清潔行為，陳映如推薦，三星最新推出的Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機，22公斤大容量加上擁有AI智慧洗衣功能，可自動調整最佳洗劑用量、水量、溫度等模式，洗得乾淨又不傷衣物。

年前行程忙碌，Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機還可透過SmartThings App遠端操控，預先設定洗衣行程，還可隨時查看洗滌狀態、調整洗烘設定，一機完成洗脫烘3步驟。行程結束後還有獨創的自動開門功能，避免太久沒有取出衣物而產生霉味。

另外，針對難以水洗的玩偶、玩具，或是需要特殊護理的皮衣、真絲衣物等，家事達人陳映如也建議，可以使用Bespoke AI智慧電子衣櫥來除菌、維持潔淨，透過「Dual AirWash雙重噴射氣流」，以及「Dual Jet Steam雙重蒸氣殺菌」2項全新升級技術，可有效去除99%常見細菌與病毒，過年聚餐、拜拜衣物容易沾染灰塵、食物異味，Bespoke AI智慧電子衣櫥的雙重氣流與高溫蒸氣也能快速恢復大衣、羽絨衣清新潔淨。

Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機器建議售價99,900元，AI智慧電子衣櫥建議售價3件式54,900元、5件式69,900元。即日起至3月31日，購買全系列家電指定機型新品，即可獲得7-ELEVEN數位商品禮券最高5,000元。

除了衣物護理，年節圍爐聚餐廚房家電也扮演重要角色，Bosch在台灣提供全系列具物聯網功能的嵌入式家電，透過巧妙的嵌入式設計，將家電完美融入空間，不僅不占用檯面，還能讓居家空間外觀更整潔統一。

首推「新8系列極緻黑嵌入式蒸爐、嵌入式烤箱」與精準控溫的「Flex IH智慧感應爐」輕鬆上菜；料理過程中「8系列紅外線智慧雙吸排油煙機」輕鬆攔阻年節料理中令人卻步的大火快炒油煙問題，讓烹飪更加舒適省心。面對團聚伴隨而來的大量髒碗盤，則可交由「獨立式沸石洗碗機」代勞，解放雙手，騰出更多寶貴歡聚時間。

新年檔期Bosch嵌入式蒸爐、烤箱、洗碗機到新品洗衣機等多樣熱門家電皆獻上開運折扣，指定款嵌入式蒸爐、嵌入式烤箱合購價136,000元，現省12,000元；Flex IH智慧感應爐及排油煙組合價，雙機合購組最高更可省下高達35,000元。

另外，Bosch 6系列獨立式沸石洗碗機也推出8.7折優惠，促銷價63,800元；指定款6系列獨立式洗碗機9.2折，促銷價49,800元輕鬆升級免洗碗美好生活。

家事達人陳映如分享，難以水洗的玩偶、玩具，或是需要特殊護理的皮衣、真絲衣物，都非常適合使用Bespoke AI智慧電子衣櫥來除菌、維持潔淨。記者黃筱晴／攝影
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智慧熱泵滾筒洗衣機AI Home搭載7吋LED螢幕，圖像式的視覺操作提供直覺的洗衣體驗。運用手機連結SmartThings應用程式可遠端隨時查看洗滌狀態、調整洗烘設定，洗衣更智慧。記者黃筱晴／攝影
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全新Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機配備業界獨創「自動開門功能」，洗滌結束後機門會自動打開，避免剛洗好的衣物因悶濕而產生霉味。記者黃筱晴／攝影
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Bosch全新8系列極緻黑嵌入式蒸爐讓吉祥年菜輕鬆上桌。圖／BOSCH提供
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新一代Bespoke AI智慧電子衣櫥將功能按鍵改置於門板中央，更方便操作、且不易誤觸。記者黃筱晴／攝影
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Bosch 6系列沸石洗碗機獨家「Extra Clean Zone強效潔淨區」與「專利Zeolith沸石技術」，難洗油垢也能輕鬆省電清洗乾淨。圖／BOSCH提供
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全新Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機搭載AI智慧洗衣與烘乾功能，精準判斷衣物材質與髒污程度，以自動調整洗劑量和烘乾時間，從洗衣、脫乾再到熱泵烘乾最快僅需98分鐘。記者黃筱晴／攝影
全新Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機搭載AI智慧洗衣與烘乾功能，精準判斷衣物材質與髒污程度，以自動調整洗劑量和烘乾時間，從洗衣、脫乾再到熱泵烘乾最快僅需98分鐘。記者黃筱晴／攝影
BOSCH Flex IH智慧感應爐，透過17段火力控制精準控溫，完美料理各式食材；還能利用「FlexZone彈性烹調區」多工同步調理食材與醬料、配菜。圖／BOSCH提供
BOSCH Flex IH智慧感應爐，透過17段火力控制精準控溫，完美料理各式食材；還能利用「FlexZone彈性烹調區」多工同步調理食材與醬料、配菜。圖／BOSCH提供
全新Bespoke AI智慧電子衣櫥全新氣流與蒸氣殺菌科技，無需水洗輕鬆去除灰塵、異味、塵蟎與過敏原等，養護衣物同時兼顧個人衛生與健康。記者黃筱晴／攝影
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台灣冬季潮濕加上現代都會小宅化趨勢，居家清洗衣物易發生晾不乾、霉味飄散的窘況。全新Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機一機就可實現洗、脫、烘，有效解決曬衣空間不足的問題。記者黃筱晴／攝影
台灣冬季潮濕加上現代都會小宅化趨勢，居家清洗衣物易發生晾不乾、霉味飄散的窘況。全新Bespoke AI智慧熱泵滾筒洗衣機一機就可實現洗、脫、烘，有效解決曬衣空間不足的問題。記者黃筱晴／攝影

洗碗機 洗衣機 行程

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