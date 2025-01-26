限時6天！foodpanda每天11點抽6.6折發財金 點王品5品牌加碼送豪華食材

免出門人擠人，新年期間foodpanda天天抽發財金、推王品集團美食加碼食材優惠，不只可以線上算命享點餐折扣，更首次推出線上點光明燈安太歲、獨家版大甲鎮瀾宮線上商城福袋，新年在家也能迎接好運。

從除夕到初五，1月28日至2月2日期間，每日上午11點開搶6.6折發財金。今年還特別邀請「阿翰」化身「算命阿姨」，即日起至2月2日，只要到foodpanda「蓮花堂算命館」算出專屬流年開運美食，完成後即可獲得指定7.9折下單優惠碼，更有機會抽中包含錢母、御守、開運內褲的新春開運禮包。即日起至2月2日，下單指定餐廳美食外送，單筆訂單滿319元，輸入優惠碼「蛇米瓏賀甲」，還可享8.5折優惠，最高可折抵50元。

圍爐怎麼能少了吃鍋，foodpanda與王品集團攜手推出多款圍爐限定組合，包括「聚」、「和牛涮」、「青花驕」等人氣指定餐廳，只需下單指定組合，即有機會獲得鮮嫩日本干貝、口水牛、鮮蝦等豪華加碼食材。

生鮮雜貨專區亦可訂購過年必吃菜色與年菜組合，包含全聯福利中心《美味堂 × 辰園-特別聯名款功夫菜》、聖德科斯《10品聯名年菜》、湯瑪仕肉舖《foodpanda限定新年圍爐火鍋組》等，另外台南東菜市劉記煙燻滷味、洪姊私房料理等名店亦可以點到全雞、香腸、豬腳等菜餚。

另外，foodpanda攜手大甲鎮瀾宮線上購物商城合作，推出獨家「熊貓福袋」及多款祈福商品，還能線上點光明燈、安太歲等祈福服務，即日起至2月2日輸入優惠碼「鎮瀾買蛇麼」滿1,599元享7.9折優惠。

年菜訂好了沒空拿、需要到很多站點領取餐點的上班族及孝親子女，pandago即時快遞幫你輕鬆解決煩惱，即日起至2月2日，首次使用pandago輸入優惠碼「快送」，最高可享80元折抵；1月27日前加碼輸入優惠碼「玄女護佑送」，最高折20元，省時省力享受年味。