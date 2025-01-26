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狂抽9支iPhone 16！STUDIO A會員66點狂抽蘋果好禮 官網滿額加碼抽Apple Watch

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
STUDIO A金蛇迎春百萬好禮抽獎活動，即日起全台門市開跑。圖／STUDIO A提供
STUDIO A金蛇迎春百萬好禮抽獎活動，即日起全台門市開跑。圖／STUDIO A提供

果粉新年換機注意，STUDIO A今年祭出「金蛇迎春・好運蛇進來」抽獎活動，即日起至2月2日活動期間，前往全台STUDIO A門市憑會員點數66點（等同現金33元），即可現場參加抽獎，大手筆祭出iPhone 16天天抽，還有AirPods 4、多款3C週邊、會員點數，以及世界級鋼琴大師MAKSIM邁可森2月台灣站巡迴演奏會雙人門票，總價值高達百萬好禮陣容，每人每日均可參與點數抽獎1次。此外，門市單筆消費滿6,666元，還能額外獲得1次免費抽獎機會，總計超過5,000個獎項，數量有限抽完為止，2025新春拼好運就趁現在。

門市另推出MacBook、iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods等全系列主機商品保固贈好禮方案，刷中信LINE Pay卡滿12,000元還可享3% LINE點數回饋。

線上購物也可抽，STUDIO A、Straight A官網即日起至2月2日同步帶來消費滿666元加碼抽Apple Watch Series 10，STUDIO A官網商城限定活動包含iPhone 16指定款滿萬折500元，再送1,000元優惠券；iPhone 15迎春大禮包，主機8.2折起再送1,000元優惠券等超值活動。年假出國旅遊必備eSIM上網方案也可輕鬆買，免換卡享受快速便利的漫遊體驗。

iPhone 主機

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