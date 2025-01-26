快訊

在超市買到失心瘋？專家教你列「不買清單」避免衝動消費

爸爸失聯11天遺體尋獲 林葉亭確認身分當場崩潰

0050降費用後跟006208該選誰？ 達人列10點比較：整體兩者差別不大！

台日鐵道票券兌換 內灣線一日券將改版助觀光

中央社／ 台北26日電

台鐵透過票券兌換，與日本多家鐵道公司推廣鐵道觀光多年，其中支線與信濃鐵道的合作將於3月底到期，台鐵規劃將內灣線一日券結合地方創生改版，並製作日文版內灣線觀光手冊。

台鐵公司目前與信濃鐵道的票券兌換合作，是平溪深澳線、內灣線、集集線 （三擇一）的車票，可與日本信濃鐵道「軽井澤．長野一日券」彼此兌換。

台鐵公司目前規劃，今年會有一系列推廣台日鐵道觀光的合作，其中，內灣線一日週遊券進行改版，並製作日文版內灣線觀光手冊，放置於日本姊妹鐵道車站行銷與宣傳。

立法院交通委員會去年底審查台鐵公司114年度預算案時，有立委指台日鐵道票券兌換情況，多年來持台鐵票券去日本兌換的多，持日本鐵道票券來台兌換台鐵票券的少，台鐵行銷不力。

台鐵說，將結合地方創生計畫，改版內灣線一日週遊券，會推出更多專屬優惠與特色活動，進一步提升旅遊價值。

台鐵同時也計劃製作日文版內灣線觀光手冊，介紹沿線的景點、美食與文化，並透過日本姊妹鐵道車站，包括：若櫻鐵道、信濃鐵道及一畑電車，行銷與宣傳，盼吸引更多日本旅客來台體驗內灣線的魅力。

台鐵目前也與一畑電車及廣島電鐵有票券兌換合作，台鐵平溪深澳線、內灣線、集集線、東北角一日週遊券（四擇一）可與一畑電車彼此兌換「一畑電車一日乘車券」；台鐵平溪深澳線一日週遊券與廣島電鐵可彼此兌換「廣島電車一日券」。

內灣 台鐵 鐵道

延伸閱讀

新北平溪納骨堂歲末年節祭拜 開放服務至除夕中午

濺血畫面曝光！外國女遊平溪拍照 火車進站張開雙臂被撞倒地

菲女在十分車站拍列車駛過身旁美照 張開雙手被撞受傷

新北平溪各里動員志、義工 歲末年終大掃除

相關新聞

狂抽9支iPhone 16！STUDIO A會員66點狂抽蘋果好禮

果粉新年換機注意，STUDIO A今年祭出「金蛇迎春・好運蛇進來」抽獎活動，即日起至2月2日活動期間，前往全台STUDI...

三麗鷗粉絲注意！7-ELEVEN推30款酷洛米、美樂蒂夢幻周邊 限時免集點快閃購別錯過

三麗鷗鐵粉快寫行事曆準備手刀搶購！歡慶MY MELODY 50周年及KUROMI 20周年，7-ELEVEN自2月5日1...

迪奧香氛世家首家免稅旗艦店 插旗桃園國際機場

由國際一線品牌Dior迪奧首席調香師Francis Kirkdjian全新改造的高訂頂級香氛系列「迪奧香氛世家」，近日全...

新科米其林1星Circum- 季節新菜以黃白酒勾勒豐饒海味

開幕不到一年隨即於2024年獲得米其林一星肯定的「Circum-」，繼秋季的「蟹宴」之後，本季以「海洋瑰寶」為主軸，推出...

SAINT LAURENT變身專業製片 強勢入圍奧斯卡奪金有望

斜槓世代，一個人多具有兩項以上技能。法國時裝品牌Saint Laurent先前已跨足電影產業、成立Saint Laure...

華麗灑落的當代風格修士 DIOR發表2025/2026男士冬裝

巴黎時裝周期間，重量級品牌Dior於巴黎軍事學校（École Militaire）發表了2025-2026冬季男裝，設計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。