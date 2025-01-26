台日鐵道票券兌換 內灣線一日券將改版助觀光

台鐵透過票券兌換，與日本多家鐵道公司推廣鐵道觀光多年，其中支線與信濃鐵道的合作將於3月底到期，台鐵規劃將內灣線一日券結合地方創生改版，並製作日文版內灣線觀光手冊。

台鐵公司目前與信濃鐵道的票券兌換合作，是平溪深澳線、內灣線、集集線 （三擇一）的車票，可與日本信濃鐵道「軽井澤．長野一日券」彼此兌換。

台鐵公司目前規劃，今年會有一系列推廣台日鐵道觀光的合作，其中，內灣線一日週遊券進行改版，並製作日文版內灣線觀光手冊，放置於日本姊妹鐵道車站行銷與宣傳。

立法院交通委員會去年底審查台鐵公司114年度預算案時，有立委指台日鐵道票券兌換情況，多年來持台鐵票券去日本兌換的多，持日本鐵道票券來台兌換台鐵票券的少，台鐵行銷不力。

台鐵說，將結合地方創生計畫，改版內灣線一日週遊券，會推出更多專屬優惠與特色活動，進一步提升旅遊價值。

台鐵同時也計劃製作日文版內灣線觀光手冊，介紹沿線的景點、美食與文化，並透過日本姊妹鐵道車站，包括：若櫻鐵道、信濃鐵道及一畑電車，行銷與宣傳，盼吸引更多日本旅客來台體驗內灣線的魅力。

台鐵目前也與一畑電車及廣島電鐵有票券兌換合作，台鐵平溪深澳線、內灣線、集集線、東北角一日週遊券（四擇一）可與一畑電車彼此兌換「一畑電車一日乘車券」；台鐵平溪深澳線一日週遊券與廣島電鐵可彼此兌換「廣島電車一日券」。