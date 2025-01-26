三麗鷗粉絲注意！7-ELEVEN推30款酷洛米、美樂蒂夢幻周邊 限時免集點快閃購別錯過
三麗鷗鐵粉快寫行事曆準備手刀搶購！歡慶MY MELODY 50周年及KUROMI 20周年，7-ELEVEN自2月5日15:00起夢幻聯動三麗鷗首推全店精品「MY MELODY 50th X KUROMI 20th周年派對」活動，姊妹夢幻同台開發超過20款限量周邊，以慶祝酷洛米、美樂蒂兩姊妹生日快樂為主題，聚焦夢幻家飾、外出穿搭兩大日常情境開發逾20款生活周邊，最低好入手價199元起。
此次推出的生活周邊視覺設計以酷洛米、美樂蒂兩姊妹的命定色粉紅、灰黑2大色系開發，更以圓點點、蝴蝶結、蕾絲邊、透膚紗、蓬蓬裙等少女元素設計全新視覺，開發可愛兼具時尚的生活配件。首推TOP 5必入手商品包含禮盒包裝「週年限定絨毛2入組」、2種角色任你變的「兩用翻轉抱枕」、造型浮誇卻意外實用的「造型矽膠萬用包」、閃瞎路人的「公仔炫彩吸管冷飲杯」，還有打造夢幻居家必備的「造型收納椅凳」。
另外，最夯的雲朵包系列更一次開發化妝包、零錢包2種選擇，還有新年換新手機配件絕對要入手的LANI's流沙防摔殼、MagSafe磁吸卡包、編織掛繩、ENERGEA MagPac Mini磁吸無線快充行動電源，可愛實用兼具，粉絲們肯定要一次換上全套配件。
而7-ELEVEN這次也貼心為想要全包的鐵粉們提供了限時快閃購，2月5日15:00起至2月18日期間，免集點，直接到門市櫃檯結帳預購即可直接入手心愛的商品。
不僅如此，7-ELEVEN連喜歡其他三麗鷗角色的民眾也照顧到了，同步推出「三麗鷗好朋友夢幻派對快閃活動」，精選三麗鷗7大人氣IP，HELLO KITTY、KUROMI、MY MELODY、大耳狗喜拿、布丁狗、人魚漢頓、帕恰狗，推出圓圓萌趣寵物窩、長毛絨包袋系列，另外還有Hello Kitty粉絲必收的MarTUBE系列蘋果精靈藍牙喇叭、許願蘋果香薰蠟燭套組，以及康寧餐具熱賣的酷洛米、美樂蒂與大耳狗各種款式餐盤組合，逾80款豐富多元的生活周邊就近7-ELEVEN加價購價最低下殺市價4.8折起。
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