三麗鷗鐵粉快寫行事曆準備手刀搶購！歡慶MY MELODY 50周年及KUROMI 20周年，7-ELEVEN自2月5日15:00起夢幻聯動三麗鷗首推全店精品「MY MELODY 50th X KUROMI 20th周年派對」活動，姊妹夢幻同台開發超過20款限量周邊，以慶祝酷洛米、美樂蒂兩姊妹生日快樂為主題，聚焦夢幻家飾、外出穿搭兩大日常情境開發逾20款生活周邊，最低好入手價199元起。

此次推出的生活周邊視覺設計以酷洛米、美樂蒂兩姊妹的命定色粉紅、灰黑2大色系開發，更以圓點點、蝴蝶結、蕾絲邊、透膚紗、蓬蓬裙等少女元素設計全新視覺，開發可愛兼具時尚的生活配件。首推TOP 5必入手商品包含禮盒包裝「週年限定絨毛2入組」、2種角色任你變的「兩用翻轉抱枕」、造型浮誇卻意外實用的「造型矽膠萬用包」、閃瞎路人的「公仔炫彩吸管冷飲杯」，還有打造夢幻居家必備的「造型收納椅凳」。

另外，最夯的雲朵包系列更一次開發化妝包、零錢包2種選擇，還有新年換新手機配件絕對要入手的LANI's流沙防摔殼、MagSafe磁吸卡包、編織掛繩、ENERGEA MagPac Mini磁吸無線快充行動電源，可愛實用兼具，粉絲們肯定要一次換上全套配件。

而7-ELEVEN這次也貼心為想要全包的鐵粉們提供了限時快閃購，2月5日15:00起至2月18日期間，免集點，直接到門市櫃檯結帳預購即可直接入手心愛的商品。