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迪奧香氛世家首家免稅旗艦店 插旗桃園國際機場

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
「迪奧香氛世家」台灣首家免稅旗艦店，為顧客提供一個精緻且放鬆的香氛體驗空間。圖／昇恆昌提供
「迪奧香氛世家」台灣首家免稅旗艦店，為顧客提供一個精緻且放鬆的香氛體驗空間。圖／昇恆昌提供

由國際一線品牌Dior迪奧首席調香師Francis Kirkdjian全新改造的高訂頂級香氛系列「迪奧香氛世家」，近日全面改版商品容量及包裝，品牌與昇恆昌攜手合作，於日前在桃園國際機場開設台灣首家免稅旗艦店，搶先發售22款高訂香氛及香氛蠟燭等改版後的精緻商品，為台灣國際機場的購物服務，注入更國際化、多元且精緻的專屬體驗。

「迪奧香氛世家」台灣首家免稅旗艦店位於桃園國際機場第二航廈Ｃ區，店內以優雅的白色大理石和低調的蒙田灰牆面，營造出明亮舒適的氛圍，為顧客提供一個精緻且放鬆的香氛體驗空間，讓每位香氛愛好者都能在這裡盡情享受品香的樂趣。

店內不僅有22款高訂香氛，還有香氛蠟燭、香氛潔膚露、潤膚乳液、乳霜等藝術生活系列，以及可噴上香氛的Mitzah絲巾，包括人氣韓星丁海寅、韓國人氣模特兒演員-南柱赫等人都喜愛的Dior香氛世家頂級香氛-GRIS DIOR蒙田大道，以及熱賣的LUCKY幸運時刻、AMBRE NUIT夜之琥珀等，通通買得到，讓旅人搭機前與迪奧一同踏上夢幻的巡香旅程。

桃園國際機場公司總經理范孝倫表示，昇恆昌免稅商店作為機場大聯盟的夥伴，引進各式一線國際品牌，讓國門更加國際化與亮麗，此次引進迪奧香氛世家在台灣國際機場的首家免稅店，也是桃園國際機場持續推動機場精緻化服務的一部分，桃園國際機場將繼續提升設施與服務品質，讓國際旅客感受到台灣的魅力。

昇恆昌免稅商店總經理江建廷指出，昇恆昌堅持「專業服務」，並視「旅客滿意」為最大的肯定，迪奧香氛世家首家台灣免稅店的開設，正是昇恆昌免稅商店實踐這些價值的縮影，將高端、優雅的香氛藝術帶給每一位旅客，昇恆昌會繼續堅持創新與精進，為每一位旅客創造更國際、多元精緻的購物服務體驗。

「迪奧香氛世家」台灣首家免稅旗艦店，位於桃園國際機場第二航廈Ｃ區。圖／昇恆昌提供
「迪奧香氛世家」台灣首家免稅旗艦店，位於桃園國際機場第二航廈Ｃ區。圖／昇恆昌提供
「迪奧香氛世家」近日全面改版商品容量及包裝，並於台灣首家免稅旗艦店搶先全球發售。圖／昇恆昌提供
「迪奧香氛世家」近日全面改版商品容量及包裝，並於台灣首家免稅旗艦店搶先全球發售。圖／昇恆昌提供
桃園國際機場公司總經理范孝倫（右三）、路威酩軒集團（LVMH）亞太區旅遊零售美妝業務執行董事Catherine Sauvage（左四）、昇恆昌總經理江建廷（右四），一同為「迪奧香氛世家」台灣首家免稅旗艦店進行剪綵。圖／昇恆昌提供
桃園國際機場公司總經理范孝倫（右三）、路威酩軒集團（LVMH）亞太區旅遊零售美妝業務執行董事Catherine Sauvage（左四）、昇恆昌總經理江建廷（右四），一同為「迪奧香氛世家」台灣首家免稅旗艦店進行剪綵。圖／昇恆昌提供

Dior 桃園 機場

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