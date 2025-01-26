網購人氣冠軍！2025年十大佛跳牆品牌

福壽雙全過新年！

下禮拜就是2025年金蛇農曆春節，家家戶戶團圓圍爐會準備哪些應景年菜呢？《網路溫度計DailyView》日前曾調查今年必吃10大人氣年菜，其中閩菜經典佛跳牆，因為用福州話發音近似「福壽全」，帶有福壽雙全的吉祥寓意相當討喜，成為不少家庭飯桌上必備品項，登上人氣排行榜第2名。

佛跳牆使用多種高檔食材熬煮而成，琥珀色高湯成為這道珍饌靈魂所在，因為製作工序相當繁瑣，近年來許多家庭選擇網購各大品牌推出的各式佛跳牆，輕鬆幫自家餐桌增色不少。在近百家品牌當中，哪些是今年最受歡迎的人氣前10名，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體帶大家認識成功「跳」到最後的贏家。

No.10 阿鏡師手路菜

翻攝阿鏡師手路菜官網

翻攝阿鏡師手路菜官網

品項：鮑魚佛跳牆

在台中耕耘超過一甲子的阿鏡師手路菜，秉持「食材用料下的厚，料理底蘊才會夠」的理念，將傳統手路菜發光發熱，二代接班後搶攻冷凍年菜市場，招牌品項「鮑魚佛跳牆」將鮑魚滷汁變成湯底，採用大甲芋頭、西螺蒜頭等嚴選在地農特產與新鮮海鮮做出最美味佛跳牆，2024年首度參加台中市十大伴手禮競賽，就從247家業者當中脫穎而出榮獲「首獎」肯定。摘下大獎殊榮，加上知名作家吳淡如兩度在臉書粉專力挺，幫助這款佛跳牆衝出503筆聲量，加快網購銷售速度。

No.9 海霸王

翻攝7-ELEVEN線上購物中心

翻攝7-ELEVEN線上購物中心

品項：珍鮑佛跳牆

1975年從高雄起家的海霸王餐飲集團，秉持「清」、「鮮」、「份量足」三大原則，以創新台菜料理站穩市場，近年來在網購平台推出年菜套組，讓民眾在家輕鬆享用飯店級美味，招牌料理珍鮑佛跳牆以鮑魚、豬腳、香菇、栗子、筍片等多種精選食材製成，湯鮮味濃，口感鮮甜，充分展現海霸王經典菜色的風味。海霸王集團高層去年底接連參與廣播電台宣傳，搭配在POP Radio和Hit FM聯播網臉書直播推薦自家即食年菜，將佛跳牆經典美味呈現在眾網友眼前，吸睛畫面十分可口，成功衝高網路聲量累積751筆。

No.8 阿基師

翻攝momo購物網

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品項：御膳皇品佛跳牆

由國宴主廚阿基師研發的「御膳皇品佛跳牆」，選用上等鮑魚、烏參、魚皮、豬肚等多種高級食材，經過泡、炸、蒸、滷、燙等繁複工序，長時間熬煮而成，湯頭濃郁甘醇，食材口感層次豐富，充分展現他對傳統美食的堅持與創新，一直以來都是電商平台熱銷不敗款。這次春節阿基師將這款招牌佛跳牆，結合他的另一道拿手料理「三代同堂富貴雞湯」，推出能讓消費者一次品嚐兩道經典名菜的「招牌2件組」，成功在眾多網購年菜品牌中殺出重圍，帶起討論聲量，最終成為網友踴躍搶購的話題年菜。

No.7 溫國智的美食天地

翻攝momo購物網

翻攝momo購物網

品項：鮑魚花膠佛跳牆

擁有「台菜小天王」美稱的溫國智師傅，將其活用二十多年廚藝底蘊做出的家常菜、傳統料理，運用科學原理製成各式調理包，只要簡單覆熱就能還原大師現煮美味。本年度春節溫國智推出鮑魚花膠佛跳牆，採用鮑魚、花膠、烏參等多種頂級食材，熬煮超過48小時的港式風味湯底，鮮甜回甘。除了多人同享的大甕，溫國智也特製單人可以獨享的款式，讓更多人有機會品嚐他的獨門手藝，上架各大電商平台都引起熱購，尤其出現在臉書直播平台「疲老闆」推廣時，成功掀起821筆搶買聲量。

No.6 胡同燒肉

翻攝momo購物網

翻攝momo購物網

品項：【胡同X錦霞樓】頂級鮑魚烏蔘佛跳牆

以日式精緻燒肉起家的胡同燒肉，近年積極拓展電商市場，金蛇年集結5大台日品牌，推出「夢幻豪華年菜組」，其中與獲得米其林指南推薦的台南餐廳錦霞樓聯名研發「頂級鮑魚烏蔘佛跳牆」，精選鮑魚、烏參、干貝、花菇等上等食材，加入高湯燉煮，金黃湯汁融合所有食材的風味，呈現超過一甲子的傳統台式經典珍饌。兩大品牌聯手出擊相當誘人，讓這款佛跳牆上架胡同商城、momo購物網、誠品線上等平台很快就銷售一空，成為聲量美味兼具的人氣品牌。

No.5 大成

翻攝大成安心購官網

翻攝官網／大成安心購

品項：享點子金龍佛跳牆

台灣老字號品牌大成集團，雖然是跨國雞肉供應商，多年來持續鎖定台灣年菜市場，其中能夠年賣破萬盅的「金龍佛跳牆」，是與台北濱江市場知名佛跳牆名店「金龍號」技術合作，承襲其獨門秘方製作而成。此佛跳牆使用雞肉、豬小排、豬腳、桂竹筍、豬肚、蹄筋、鳥蛋等多種優質食材，今年更將排骨酥、芋頭、香菇分量提升，經過精心烹調，產生風味獨特的濃郁湯頭，為方便消費者選購，除了集團直營購物網「大成安心購」可購買，也能在各大電商平台如momo購物網、東森購物網等挑選，成為網路人氣佛跳牆品牌。

No.4 鬍鬚張

翻攝鬍鬚張官網

翻攝官網／鬍鬚張

品項：極品佛跳牆

大多數人對鬍鬚張第一印象是滷肉飯，但它近年跨足年菜市場，推出各式價格親民的年節佳餚，其中熱銷品項「極品佛跳牆禮盒」，精選香菇、芋頭、栗子、豬肚、豬腳、排骨、鳥蛋等多樣優質食材，經細火慢燉，將食材精華充分融合，湯頭濃郁甜美，口感滑順豐富。這款禮盒包裝精美，佛跳牆只須簡單加熱即可上桌，讓大家在家輕鬆就能享用傳統美食風味，成為不少人新年送禮最佳選擇，光是鬍鬚張臉書粉專1月3日發布的推廣文案，一週內就累積2,178筆網路討論聲量。

No.3 老協珍

翻攝yahoo!購物中心、momo購物網、老協珍臉書粉專

翻攝yahoo!購物中心、momo購物網、老協珍臉書粉專

品項：經典烏參佛跳牆、經典鮑魚佛跳牆、鮑魚干貝佛跳牆、佛跳牆-寶可夢款、Hello Kitty新春蘋安佛跳牆

家族傳承四代的迪化街80年老店老協珍，以貨真價實、童叟無欺為理念，開發多款中華精品美食，佛跳牆、滴雞精、熬雞精、燉燕窩等皆是代表商品，品牌3大經典佛跳牆風味，嚴選南非鮑魚、黑玉烏參、北海道干貝等山珍海味，搭配特製高湯，創造消費者佳評不斷的頂級美味。

老協珍為慶祝與Hello Kitty聯名10週年，推出限量版「Hello Kitty新春蘋安佛跳牆」，附贈融合Hello Kitty與新春元素的精美陶瓷砂鍋，以紅蘋果、梅花及蝴蝶結等造型，象徵來年「蘋蘋」安安、福氣滿滿。今年，首次與寶可夢合作，推出附贈皮卡丘造型甕的寶可夢佛跳牆，立體浮雕設計充滿童趣，能為年節餐桌增添趣味。經典風味與創新聯名讓老協珍佛跳牆創造一波又一波網友討論。

No.2 佳佳

翻攝東森購物、佳佳官網

翻攝東森購物、佳佳官網

品項：開運佛跳牆、御品佛跳牆

成立於1991年的佳佳農產品，堅守做出道地好味道的理念，持續推出多道傳統美食，伴隨許多民眾長大，成為他們心中難以忘懷的經典台味，隨著時代變遷，佳佳透過更為系統化的生產，讓許多傳統手路菜能以更樸實的價格販售。在各大電商平台推出的「開運佛跳牆」，嚴選大白菜、豬腳丁、筍片、排骨酥、芋頭、鳥蛋、水翅、杏鮑菇、香菇絲、栗子等食材，每碗售價不到200元。這款佛跳牆出現在各種佳佳年菜組合中，在momo購物網引起無數網友討論，成為佛跳牆平價人氣霸主。

No.1 品元堂

翻攝水饌食材官網

翻攝水饌食材官網

品項：珍品佛跳牆

專營全球冷凍海鮮水產批發與餐廳食材供應的元家企業，旗下品牌品元堂推出的珍品佛跳牆，集結企業嚴選食材，豬腳、水翅、排骨、芋頭、肚絲、栗子、香菇、鳥蛋、紅棗、大白菜等山珍海味於大成，數十種原料一同煨燉，食材軟嫩柔潤、鮮濃湯汁葷香卻不膩口，溫醇回甘、美味實在的佛跳牆價格十分親民，不只成為各大電商平台暢銷品牌，甚至是多個地方臉書團購社團的人氣品項，光在臉書社團就累積8,438筆聲量，遠勝各大品牌，成功「跳」到年度第一名。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年10月22日至2025年01月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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