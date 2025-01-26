快訊

2025蛇年紅包最新行情！這樣包有面子又討喜 單數僅它吉利

上將鬥太子／揭桂永清遭解職內幕 槓上蔣經國成導火線

奇異果直接吃太可惜 多搭配2物有助提升腸道健康「好菌更多」

網購人氣冠軍！2025年十大佛跳牆品牌

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
翻攝各大電商平台
翻攝各大電商平台

福壽雙全過新年！

下禮拜就是2025年金蛇農曆春節，家家戶戶團圓圍爐會準備哪些應景年菜呢？《網路溫度計DailyView》日前曾調查今年必吃10大人氣年菜，其中閩菜經典佛跳牆，因為用福州話發音近似「福壽全」，帶有福壽雙全的吉祥寓意相當討喜，成為不少家庭飯桌上必備品項，登上人氣排行榜第2名。

佛跳牆使用多種高檔食材熬煮而成，琥珀色高湯成為這道珍饌靈魂所在，因為製作工序相當繁瑣，近年來許多家庭選擇網購各大品牌推出的各式佛跳牆，輕鬆幫自家餐桌增色不少。在近百家品牌當中，哪些是今年最受歡迎的人氣前10名，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體帶大家認識成功「跳」到最後的贏家。

No.10 阿鏡師手路菜

翻攝阿鏡師手路菜官網
翻攝阿鏡師手路菜官網

品項：鮑魚佛跳牆

在台中耕耘超過一甲子的阿鏡師手路菜，秉持「食材用料下的厚，料理底蘊才會夠」的理念，將傳統手路菜發光發熱，二代接班後搶攻冷凍年菜市場，招牌品項「鮑魚佛跳牆」將鮑魚滷汁變成湯底，採用大甲芋頭、西螺蒜頭等嚴選在地農特產與新鮮海鮮做出最美味佛跳牆，2024年首度參加台中市十大伴手禮競賽，就從247家業者當中脫穎而出榮獲「首獎」肯定。摘下大獎殊榮，加上知名作家吳淡如兩度在臉書粉專力挺，幫助這款佛跳牆衝出503筆聲量，加快網購銷售速度。

No.9 海霸王

翻攝7-ELEVEN線上購物中心
翻攝7-ELEVEN線上購物中心

品項：珍鮑佛跳牆

1975年從高雄起家的海霸王餐飲集團，秉持「清」、「鮮」、「份量足」三大原則，以創新台菜料理站穩市場，近年來在網購平台推出年菜套組，讓民眾在家輕鬆享用飯店級美味，招牌料理珍鮑佛跳牆以鮑魚、豬腳、香菇、栗子、筍片等多種精選食材製成，湯鮮味濃，口感鮮甜，充分展現海霸王經典菜色的風味。海霸王集團高層去年底接連參與廣播電台宣傳，搭配在POP RadioHit FM聯播網臉書直播推薦自家即食年菜，將佛跳牆經典美味呈現在眾網友眼前，吸睛畫面十分可口，成功衝高網路聲量累積751筆。

No.8 阿基師

翻攝momo購物網
翻攝momo購物網

品項：御膳皇品佛跳牆

由國宴主廚阿基師研發的「御膳皇品佛跳牆」，選用上等鮑魚、烏參、魚皮、豬肚等多種高級食材，經過泡、炸、蒸、滷、燙等繁複工序，長時間熬煮而成，湯頭濃郁甘醇，食材口感層次豐富，充分展現他對傳統美食的堅持與創新，一直以來都是電商平台熱銷不敗款。這次春節阿基師將這款招牌佛跳牆，結合他的另一道拿手料理「三代同堂富貴雞湯」，推出能讓消費者一次品嚐兩道經典名菜的「招牌2件組」，成功在眾多網購年菜品牌中殺出重圍，帶起討論聲量，最終成為網友踴躍搶購的話題年菜。

No.7 溫國智的美食天地

翻攝momo購物網
翻攝momo購物網

品項：鮑魚花膠佛跳牆

擁有「台菜小天王」美稱的溫國智師傅，將其活用二十多年廚藝底蘊做出的家常菜、傳統料理，運用科學原理製成各式調理包，只要簡單覆熱就能還原大師現煮美味。本年度春節溫國智推出鮑魚花膠佛跳牆，採用鮑魚、花膠、烏參等多種頂級食材，熬煮超過48小時的港式風味湯底，鮮甜回甘。除了多人同享的大甕，溫國智也特製單人可以獨享的款式，讓更多人有機會品嚐他的獨門手藝，上架各大電商平台都引起熱購，尤其出現在臉書直播平台「疲老闆」推廣時，成功掀起821筆搶買聲量。

No.6 胡同燒肉

翻攝momo購物網
翻攝momo購物網

品項：【胡同X錦霞樓】頂級鮑魚烏蔘佛跳牆

以日式精緻燒肉起家的胡同燒肉，近年積極拓展電商市場，金蛇年集結5大台日品牌，推出「夢幻豪華年菜組」，其中與獲得米其林指南推薦的台南餐廳錦霞樓聯名研發「頂級鮑魚烏蔘佛跳牆」，精選鮑魚、烏參、干貝、花菇等上等食材，加入高湯燉煮，金黃湯汁融合所有食材的風味，呈現超過一甲子的傳統台式經典珍饌。兩大品牌聯手出擊相當誘人，讓這款佛跳牆上架胡同商城、momo購物網、誠品線上等平台很快就銷售一空，成為聲量美味兼具的人氣品牌。

No.5 大成

翻攝大成安心購官網
翻攝官網／大成安心購

品項：享點子金龍佛跳牆

台灣老字號品牌大成集團，雖然是跨國雞肉供應商，多年來持續鎖定台灣年菜市場，其中能夠年賣破萬盅的「金龍佛跳牆」，是與台北濱江市場知名佛跳牆名店「金龍號」技術合作，承襲其獨門秘方製作而成。此佛跳牆使用雞肉、豬小排、豬腳、桂竹筍、豬肚、蹄筋、鳥蛋等多種優質食材，今年更將排骨酥、芋頭、香菇分量提升，經過精心烹調，產生風味獨特的濃郁湯頭，為方便消費者選購，除了集團直營購物網「大成安心購」可購買，也能在各大電商平台如momo購物網、東森購物網等挑選，成為網路人氣佛跳牆品牌。

No.4 鬍鬚張

翻攝鬍鬚張官網
翻攝官網／鬍鬚張

品項：極品佛跳牆

大多數人對鬍鬚張第一印象是滷肉飯，但它近年跨足年菜市場，推出各式價格親民的年節佳餚，其中熱銷品項「極品佛跳牆禮盒」，精選香菇、芋頭、栗子、豬肚、豬腳、排骨、鳥蛋等多樣優質食材，經細火慢燉，將食材精華充分融合，湯頭濃郁甜美，口感滑順豐富。這款禮盒包裝精美，佛跳牆只須簡單加熱即可上桌，讓大家在家輕鬆就能享用傳統美食風味，成為不少人新年送禮最佳選擇，光是鬍鬚張臉書粉專1月3日發布的推廣文案，一週內就累積2,178筆網路討論聲量。

No.3 老協珍

翻攝yahoo!購物中心、momo購物網、老協珍臉書粉專
翻攝yahoo!購物中心、momo購物網、老協珍臉書粉專

品項：經典烏參佛跳牆、經典鮑魚佛跳牆、鮑魚干貝佛跳牆、佛跳牆-寶可夢款、Hello Kitty新春蘋安佛跳牆

家族傳承四代的迪化街80年老店老協珍，以貨真價實、童叟無欺為理念，開發多款中華精品美食，佛跳牆、滴雞精、熬雞精、燉燕窩等皆是代表商品，品牌3大經典佛跳牆風味，嚴選南非鮑魚、黑玉烏參、北海道干貝等山珍海味，搭配特製高湯，創造消費者佳評不斷的頂級美味。

老協珍為慶祝與Hello Kitty聯名10週年，推出限量版「Hello Kitty新春蘋安佛跳牆」，附贈融合Hello Kitty與新春元素的精美陶瓷砂鍋，以紅蘋果、梅花及蝴蝶結等造型，象徵來年「蘋蘋」安安、福氣滿滿。今年，首次與寶可夢合作，推出附贈皮卡丘造型甕的寶可夢佛跳牆，立體浮雕設計充滿童趣，能為年節餐桌增添趣味。經典風味與創新聯名讓老協珍佛跳牆創造一波又一波網友討論。

No.2 佳佳

翻攝東森購物、佳佳官網
翻攝東森購物、佳佳官網

品項：開運佛跳牆、御品佛跳牆

成立於1991年的佳佳農產品，堅守做出道地好味道的理念，持續推出多道傳統美食，伴隨許多民眾長大，成為他們心中難以忘懷的經典台味，隨著時代變遷，佳佳透過更為系統化的生產，讓許多傳統手路菜能以更樸實的價格販售。在各大電商平台推出的「開運佛跳牆」，嚴選大白菜、豬腳丁、筍片、排骨酥、芋頭、鳥蛋、水翅、杏鮑菇、香菇絲、栗子等食材，每碗售價不到200元。這款佛跳牆出現在各種佳佳年菜組合中，在momo購物網引起無數網友討論，成為佛跳牆平價人氣霸主。

No.1 品元堂

翻攝水饌食材官網
翻攝水饌食材官網

品項：珍品佛跳牆

專營全球冷凍海鮮水產批發與餐廳食材供應的元家企業，旗下品牌品元堂推出的珍品佛跳牆，集結企業嚴選食材，豬腳、水翅、排骨、芋頭、肚絲、栗子、香菇、鳥蛋、紅棗、大白菜等山珍海味於大成，數十種原料一同煨燉，食材軟嫩柔潤、鮮濃湯汁葷香卻不膩口，溫醇回甘、美味實在的佛跳牆價格十分親民，不只成為各大電商平台暢銷品牌，甚至是多個地方臉書團購社團的人氣品項，光在臉書社團就累積8,438筆聲量，遠勝各大品牌，成功「跳」到年度第一名。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年10月22日至2025年01月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
過年送什麼最暖心？網友激推健康實用好禮　滴雞精成首選
2025過年圍爐必吃！最新十大人氣年菜揭曉　「它」竟比烏魚子、佛跳牆更受歡迎
蛇年瘋買刮刮樂！2025過年必備儀式感TOP 10　走春、圍爐排不進前三？
2025全台燈會／寶可夢、吉伊卡哇陪大家賞燈　各縣市主題、時間、地點懶人包持續更新
肉質鮮嫩、色香味俱全！十大人氣家常雞肉料理　好吃到停不下來

佛跳牆 購物網 食材

網路溫度計 DailyView

追蹤

延伸閱讀

太「股」達人！Steam節奏遊戲《MOMO Crash》少女大腿打節拍 把靈魂夾升天

春節健康吃大考驗 台癌營養師教你防癌年菜5原則

過年防腹瀉 先清冰箱再採買、年菜勿越煮越大鍋

毛小孩上桌吃年夜飯 獅子頭、佛跳牆…168元10道菜熱銷

相關新聞

網購人氣冠軍！2025年十大佛跳牆品牌

佛跳牆準備食材眾多、工序繁複，讓不少人選擇網購知名品牌省去準備年菜煩惱，近百家廠商分食這塊大餅，哪些品牌在今年成功「跳」到最後？

GU暖心這件事 在台灣網路聲量竄起？

24歲店長卻引來部分酸民冷嘲熱諷，對此業者出面力挺自家員工「年齡與性別不侷限發展」。

限時6天！foodpanda每天11點抽6.6折發財金 點王品5品牌加碼送豪華食材

免出門人擠人，新年期間foodpanda天天抽發財金、推王品集團美食加碼食材優惠，不只可以線上算命享點餐折扣，更首次推出...

狂抽9支iPhone 16！STUDIO A會員66點狂抽蘋果好禮 官網滿額加碼抽Apple Watch

果粉新年換機注意，STUDIO A今年祭出「金蛇迎春・好運蛇進來」抽獎活動，即日起至2月2日活動期間，前往全台STUDI...

三麗鷗粉絲注意！7-ELEVEN推30款酷洛米、美樂蒂夢幻周邊 限時免集點快閃購別錯過

三麗鷗鐵粉快寫行事曆準備手刀搶購！歡慶MY MELODY 50周年及KUROMI 20周年，7-ELEVEN自2月5日1...

迪奧香氛世家首家免稅旗艦店 插旗桃園國際機場

由國際一線品牌Dior迪奧首席調香師Francis Kirkdjian全新改造的高訂頂級香氛系列「迪奧香氛世家」，近日全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。