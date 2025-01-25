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SAINT LAURENT變身專業製片 強勢入圍奧斯卡奪金有望

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
《Emilia Pérez》是由坎城金棕櫚獎名導Jacques Audiard執導、Saint Laurent Productions聯合製作，日前已在歐洲電影獎、坎城影展、金球獎頻頻獲得佳績，近日並強勢入圍奧斯卡金球獎。圖／SAINT LAURENT提供
《Emilia Pérez》是由坎城金棕櫚獎名導Jacques Audiard執導、Saint Laurent Productions聯合製作，日前已在歐洲電影獎、坎城影展、金球獎頻頻獲得佳績，近日並強勢入圍奧斯卡金球獎。圖／SAINT LAURENT提供

斜槓世代，一個人多具有兩項以上技能。法國時裝品牌Saint Laurent先前已跨足電影產業、成立Saint Laurent Productions，今年1月已以電影《Emilia Pérez》獲得4座金球獎，近日再傳喜訊，獲得2025奧斯卡金像獎的13項提名、奪金氣勢銳不可擋。

電影《Emilia Pérez》是由坎城金棕櫚獎名導Jacques Audiard執導、Saint Laurent Productions聯合製作。電影內容是一位毒梟為躲避追蹤進行了變性手術的犯罪音樂喜劇，演出演員包含了西班牙女演員Karla Sofía Gascón、美國歌手Selena Gomez，以及曾演出《星際異攻隊》的Zoe Saldaña擔綱；此前《Emilia Pérez》已經獲得2025年金球獎4座獎項，連帶也讓Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello成為時尚產業首位獲金球獎殊榮的設計師，電影更在歐洲電影獎、坎城影展頻頻獲得佳績。

本次《Emilia Pérez》並在日前公布的奧斯卡入圍名單中被提名了包含最佳影片、最佳導演、最佳國際影片、最佳女主角、最佳女主角、最佳女配角、最佳改編劇本、最佳剪輯、最佳原創配樂、 最佳原創歌曲、最佳攝影、最佳音效與最佳妝髮設計等合計13個獎項。

實際的第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將在2025年3月2日在洛杉磯舉辦，然在此之前，電影《Emilia Pérez》已在台灣有片商取得代理，預計於2月21日上映，在實際頒獎之前，不妨前往影廳，感受Saint Laurent與Anthony Vaccarello的創意與造型。

電影《Emilia Pérez》是由坎城金棕櫚獎名導Jacques Audiard執導、Saint Laurent Productions聯合製作。電影內容是一位毒梟為躲避追蹤進行了變性手術的犯罪音樂喜劇。圖／SAINT LAURENT提供
電影《Emilia Pérez》是由坎城金棕櫚獎名導Jacques Audiard執導、Saint Laurent Productions聯合製作。電影內容是一位毒梟為躲避追蹤進行了變性手術的犯罪音樂喜劇。圖／SAINT LAURENT提供
曾演出《星際異攻隊》的Zoe Saldaña參與了《Emilia Pérez》的演出。圖／SAINT LAURENT提供
曾演出《星際異攻隊》的Zoe Saldaña參與了《Emilia Pérez》的演出。圖／SAINT LAURENT提供
Saint Laurent先前已跨足電影產業拍攝之電影《Emilia Pérez》近日並獲2025奧斯卡金像獎的13項提名、奪金氣勢銳不可擋。圖／SAINT LAURENT提供
Saint Laurent先前已跨足電影產業拍攝之電影《Emilia Pérez》近日並獲2025奧斯卡金像獎的13項提名、奪金氣勢銳不可擋。圖／SAINT LAURENT提供

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