SAINT LAURENT變身專業製片 強勢入圍奧斯卡奪金有望

斜槓世代，一個人多具有兩項以上技能。法國時裝品牌Saint Laurent先前已跨足電影產業、成立Saint Laurent Productions，今年1月已以電影《Emilia Pérez》獲得4座金球獎，近日再傳喜訊，獲得2025奧斯卡金像獎的13項提名、奪金氣勢銳不可擋。

電影《Emilia Pérez》是由坎城金棕櫚獎名導Jacques Audiard執導、Saint Laurent Productions聯合製作。電影內容是一位毒梟為躲避追蹤進行了變性手術的犯罪音樂喜劇，演出演員包含了西班牙女演員Karla Sofía Gascón、美國歌手Selena Gomez，以及曾演出《星際異攻隊》的Zoe Saldaña擔綱；此前《Emilia Pérez》已經獲得2025年金球獎4座獎項，連帶也讓Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello成為時尚產業首位獲金球獎殊榮的設計師，電影更在歐洲電影獎、坎城影展頻頻獲得佳績。

本次《Emilia Pérez》並在日前公布的奧斯卡入圍名單中被提名了包含最佳影片、最佳導演、最佳國際影片、最佳女主角、最佳女主角、最佳女配角、最佳改編劇本、最佳剪輯、最佳原創配樂、 最佳原創歌曲、最佳攝影、最佳音效與最佳妝髮設計等合計13個獎項。