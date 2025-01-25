華麗灑落的當代風格修士 DIOR發表2025/2026男士冬裝

巴黎時裝周期間，重量級品牌Dior於巴黎軍事學校（École Militaire）發表了2025-2026冬季男裝，設計師Kim Jones從Christian Dior 1954-55秋冬Ligne H系列汲取靈感，創造出一種華麗的男裝風格刻畫，大秀上並有好萊塢明星羅伯派汀森（Robert Pattinson）、泰國男星Apo與Mile、韓星南柱赫、韓韶禧，以及泰國男星Apo與Mile皆成為觀秀來賓，星光熠熠。

現身秀場的Dior全球品牌代言人周杰倫穿上了Dior 2025夏季男裝的黑色背心搭配黑色初剪羊毛混紡海馬毛大衣與長褲，大衣上以鉚釘具現的鳥禽、狗狗圖案出自Dior與南非藝術家Hylton Nel一同創作；秀場中周杰倫並與好萊塢明星、曾演出《蝙蝠俠》、《暮光之城》的Robert Pattinson合影，周杰倫也戴上了DiorOblique太陽眼鏡，一展東西方巨星的瀟灑、童趣與不羈。

本季Dior是由男裝總監Kim Jones揉合18世紀的華麗繁複以致19世紀的簡約實用，重形出當代男裝的簡約（但華麗）風貌。大量的黑與白色點綴上粉紅、海軍藍色，讓整體男裝時而輕快、時而自制內省。絲綢與緞面為本季主要面料，加上精緻的垂墜設計，營造出帶有陰翳之美、以及光影對比的藝術感受。

「蛻變」和「形態變化」的概念貫穿全系列，像是第14套造型將圓領針織衫上衣改造為上寬下窄的結構，Look 18將常見的飛行外套加上了蝴蝶結、翻領與類似宮廷式皺摺，煥然一新；Look 32則將宛如西裝絲瓜領片透過超明剪裁與皮革，改變為柔軟且高級感洋溢的長袖上衣。包款則具有柔軟結構但加上陽剛的五金零件，展現Dior男子的剛柔並濟，這種二元並存也像是Dior Roller羔羊毛包款，以及頂級皮革的Dior Normandie托特包。