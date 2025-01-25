遠東巨城迎金蛇年 春節九天活動精彩開跑

Big City遠東巨城購物中心吃、喝、玩、樂一站全包的便利及豐富活動，已成為消費者過年走春團聚首選，9天連假即日起，趕在年前持續添購服飾鞋類配件、居家擺飾、年節禮盒等年貨；大年初一由舞獅搭配戰鼓磅礡演出、開春紅包禮，以及全台最強街頭藝人帶來一系列精采表演。八大銀行滿額禮、全館消費滿額贈、抽好車、元宵禮活動滿滿，喜迎金蛇逛巨城、帶來好運福氣一整年。

遠東巨城表示，自初一起每天邀請街頭藝人帶來國際級表演以及走春刮刮樂活動，還有吉祥物阿Mall兄妹與小朋友們大玩年節習俗挑戰賽，吸引大批逛街玩樂人潮。大年初一上午10點30分精彩的祥獅獻瑞慶開年，獅王活靈活現跳躍在梅花樁上採青象徵福氣旺旺來，獅群與民眾歡喜互動祈願諸事大吉，下午3點雷霆戰鼓也將帶來震撼人心的演出；年初二至年初八多位街藝表演的台灣之光帶來雜耍戲劇、軟骨特技、聲光花式扯鈴、舞大鼓等，特別邀請巨城第七屆街頭藝術比賽冠軍「紳士瘋」、季軍「烈焰衝雲霄 鳳鳴驚天地」等街藝表演的台灣之光帶來拿手絕活，還有人氣吉祥物阿Mall與Mall妹和小朋友們互動競賽、投壺大挑戰。

新年闔家歡聚享美食，7F主題餐廳年菜團圓餐最對味，中、港、日、韓、泰、義式等多國料理，合菜火鍋豐富餐點任意搭配兼具傳統與創新，歡迎小家庭到大家族即早訂位輕鬆享用團圓餐；春節期間拜訪親友必備伴手禮，B1各式糕餅點心、養生保健禮盒，多項搭配自用送禮兩相宜。歲末春節、好事成雙滿額禮，1月29日至2月12日，來店消費滿額即贈「徹思叔叔 起司蛋糕」乙份；2月13日至2月19日，消費滿額贈贈「美國隊長：無畏新世界」電影票乙張，農曆春節來巨城，天天都有吃又有拿。春節連假後，緊接著元宵節到來，2月7日至2月12日元宵團圓，全館當日累點消費滿額即可兌換「八月堂65元可頌」乙個；2月7日至2月12日持巨城APP，全館當日單筆消費滿2,000元更有機會抽知名電動機車，超多好禮等你帶回家。