因愛暢聚 GUCCI發表情人節形象廣告「GUCCI TOGETHER」

人與人的相遇何其奇妙，我們每一天都與人大量交錯，但能心靈相同，才能真正相處、交會。GUCCI發表了情人節形象廣告GUCCI TOGETHER，形象視覺不只擁抱了「戀人」的關係，並將情人的定義擴大了族群、年齡、性別，展現人們因愛暢聚的真情流露。

形象廣告大片是由品牌創意總監Sabato de Sarno、藝術總監Riccardo Zanola一同合作，並由攝影師Tina Barney掌鏡。全長約15秒的廣告短片裡，以充滿生活感的家居室內為場景，可能是在華麗的地毯與拉起的窗簾邊、正在收拾回到家中（或出發）、寬大的深咖啡色餐桌旁，甚至穿著室內休閒衣物牽著小狗，男女、女女、熟齡者、全家福...所有的細節都流露了一種不造作、更回歸真實的生活感，讓愛、溫暖與時髦生活，自然合而為一。

GUCCI的2025情人節特別推薦了「男女對款」與「紅粉色系」兩項主題，像是GG Signature寬版戒指、窄版戒指的表面都有著GUCCI的GG Logo與GUCCI字樣，價位都在萬元出頭、小資也能輕鬆擁有奢華單品，包包則有B Bag斜背包的老花GG Logo款與黑色的GG Logo壓印款，前者訂價69,000元、後者會全皮革材質，訂價10萬4,400元。