等了245年 波摩威士忌首度推出珍稀雪莉桶系列

來自蘇格蘭艾雷島、面對著浩瀚大西洋的波摩（Bowmore）酒廠創立245年以來，今年首度推出珍稀雪莉桶系列，包含12年（左起）、15年、18年及21年共4款威士忌，重新詮釋波摩經典的泥煤煙燻香氣與豐富果香，展現全新系列的獨特魅力與收藏價值。

波摩全新雪莉橡木桶系列以頂級西班牙雪莉橡木桶，塑造威士忌的風味及多層次深度，彰顯波摩品牌持續擴展高端化系列的決心。三得利全球烈酒公司總經理顧令德表示：「波摩酒廠專注於傳統釀酒工藝，以手工翻麥工法，使用高比例來自地板發麥的麥芽，淬煉出珍稀的獨特風味，成就餘韻悠長的頂級威士忌。」

「波摩12年雪莉」風味豐富，煙燻風味與雪莉桶帶來的果香和木質香氣和諧交融，達到嶄新的層次感，酒精濃度40%，建議售價2,200元。「波摩15年雪莉」風格優雅，使用Oloroso雪莉桶熟成，天然煙燻味與礦物質完美交織，散發濃郁木質香及香甜果香的餘韻，酒精濃度43%，建議售價3,400元。

「波摩18年雪莉」同時具備溫柔熱帶果香及粗礦泥煤味，在Pedro Ximenez中過桶熟成而增添清甜果香，與煙燻味和諧映襯，豐富、層次分明又平衡，酒精濃度43%，建議售價5,900元。

「波摩21年雪莉」經長時間的釀造，於美國橡木波本桶及西班牙Oloroso雪莉桶中熟成，最後使用初次充填的歐洲橡木Pedro Ximenez雪莉桶中過桶，賦予酒液濃郁且複雜的風味，激發出圓潤、甜美，混合著木香與柔和煙燻的尾韻，酒精濃度46.8%，建議售價10,000元。

波摩威士忌於1月25、26日在台北Bellavita 1F Plaza，舉辦為期兩天的「波摩全新雪莉系列品酩會」，用全方位五感沉浸式體驗帶領威士忌愛好者們一同探索艾雷島的醇釀傳奇。