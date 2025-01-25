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這杯「草莓多多」竟然是啤酒？做成冰沙還能搭麻辣鍋

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「美莓哆哆3Q BERRY MUCH」把兒時最愛的「草莓多多」變成啤酒。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「美莓哆哆3Q BERRY MUCH」把兒時最愛的「草莓多多」變成啤酒。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

說到經典的草莓口味，少不了大家小時候最愛的「草莓多多」。迎接今年的草莓季，臺虎精釀特別帶來9.99系列的草莓新朋友「美莓哆哆3Q BERRY MUCH」，把人們童年時的最愛的「草莓多多」，搖身一變成為充滿輕盈乳香、但卻隱藏著帶勁9.99％高酒精度的草莓啤酒。

「美莓哆哆3Q BERRY MUCH」草莓啤酒，將香甜多汁的草莓結合輕盈乳香，入口時莓果香氣如巨浪般瞬間襲來，隨之而至的爽口乳酸飲滋味，結合細緻氣泡在舌尖輕輕跳動，帶來如草莓多多般的幸福滋味。臺虎精釀也推薦把「美莓哆哆3Q BERRY MUCH」拿去冷凍，享受變成草莓冰沙的刺激口感，搭配麻辣鍋享用，清涼又消火。

「美莓哆哆3Q BERRY MUCH」除了鮮甜的草莓果香與有感高酒精度，英文名「3Q BERRY MUCH」還偷藏了充滿感謝的趣味諧音梗，在酒罐設計方面，也放上可愛的草莓美莓跟大家鞠躬致謝。新酒款即日起在7-Eleven、家樂福（量販、超市）、Mia C'bon、city'super、微風超市、誠品知味市集陸續上市，每罐500毫升，建議售價99元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「美莓哆哆3Q BERRY MUCH」命名翻玩臺灣人最愛的諧音梗。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「美莓哆哆3Q BERRY MUCH」命名翻玩臺灣人最愛的諧音梗。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
推薦把「美莓哆哆3Q BERRY MUCH」凍成冰沙，搭配火鍋清涼又消火。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
推薦把「美莓哆哆3Q BERRY MUCH」凍成冰沙，搭配火鍋清涼又消火。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「美莓哆哆 3Q BERRY MUCH」即日起在各大通路陸續上市，每罐500毫升，建議售價99元。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「美莓哆哆 3Q BERRY MUCH」即日起在各大通路陸續上市，每罐500毫升，建議售價99元。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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