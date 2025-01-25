這杯「草莓多多」竟然是啤酒？做成冰沙還能搭麻辣鍋

說到經典的草莓口味，少不了大家小時候最愛的「草莓多多」。迎接今年的草莓季，臺虎精釀特別帶來9.99系列的草莓新朋友「美莓哆哆3Q BERRY MUCH」，把人們童年時的最愛的「草莓多多」，搖身一變成為充滿輕盈乳香、但卻隱藏著帶勁9.99％高酒精度的草莓啤酒。

「美莓哆哆3Q BERRY MUCH」草莓啤酒，將香甜多汁的草莓結合輕盈乳香，入口時莓果香氣如巨浪般瞬間襲來，隨之而至的爽口乳酸飲滋味，結合細緻氣泡在舌尖輕輕跳動，帶來如草莓多多般的幸福滋味。臺虎精釀也推薦把「美莓哆哆3Q BERRY MUCH」拿去冷凍，享受變成草莓冰沙的刺激口感，搭配麻辣鍋享用，清涼又消火。

「美莓哆哆3Q BERRY MUCH」除了鮮甜的草莓果香與有感高酒精度，英文名「3Q BERRY MUCH」還偷藏了充滿感謝的趣味諧音梗，在酒罐設計方面，也放上可愛的草莓美莓跟大家鞠躬致謝。新酒款即日起在7-Eleven、家樂福（量販、超市）、Mia C'bon、city'super、微風超市、誠品知味市集陸續上市，每罐500毫升，建議售價99元。