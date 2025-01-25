身分證有1、6、8注意！中任兩碼 敘日Buffet享68折
台北六福萬怡酒店春節前後推出多檔優惠。即日起至2月2日，推出三天兩夜新春連住優惠方案15,888元起，可享雙人入住13坪豪華客房，以及兩日自助早餐，並贈敘日全日餐廳自助午餐兩客、日本秩父威士忌兩杯、新春伴手禮一禮烘焙法式蝴蝶酥禮盒兩盒與餐飲滿2千折5百折價券。農曆春節連假期間，1月27日至2月2日入住，再加碼清蒸蒜蓉龍蝦每人乙隻。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
此外，敘日Buffet接續自2月3日至2月28日推出「開工新春一路發活動」，凡身分證含1、6、8等任兩碼，即享兩人同行第二位半價優惠，若平日用餐再享免服務費，優惠最高68折起。
此活動平、假日與午、晚餐皆適用，若於平日用餐再享服務費全免，1、6、8任兩碼可為不同人的身分證，惟活動需兩人同行。敘日Buffet不分平假日皆都能暢吃北海道生食級干貝、蒸烤牡蠣等頂級美味，假日再加碼享受醋蔥漬生蠔與鮮甜松葉蟹腳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言