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身分證有1、6、8注意！中任兩碼 敘日Buffet享68折

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
敘日餐廳爐烤牛排。圖/六福萬怡酒店提供
敘日餐廳爐烤牛排。圖/六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店春節前後推出多檔優惠。即日起至2月2日，推出三天兩夜新春連住優惠方案15,888元起，可享雙人入住13坪豪華客房，以及兩日自助早餐，並贈敘日全日餐廳自助午餐兩客、日本秩父威士忌兩杯、新春伴手禮一禮烘焙法式蝴蝶酥禮盒兩盒與餐飲滿2千折5百折價券。農曆春節連假期間，1月27日至2月2日入住，再加碼清蒸蒜蓉龍蝦每人乙隻。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

此外，敘日Buffet接續自2月3日至2月28日推出「開工新春一路發活動」，凡身分證含1、6、8等任兩碼，即享兩人同行第二位半價優惠，若平日用餐再享免服務費，優惠最高68折起。

此活動平、假日與午、晚餐皆適用，若於平日用餐再享服務費全免，1、6、8任兩碼可為不同人的身分證，惟活動需兩人同行。敘日Buffet不分平假日皆都能暢吃北海道生食級干貝、蒸烤牡蠣等頂級美味，假日再加碼享受醋蔥漬生蠔與鮮甜松葉蟹腳。

台北六福萬怡酒店豪華客房雙床房。圖/六福萬怡酒店提供
台北六福萬怡酒店豪華客房雙床房。圖/六福萬怡酒店提供

春節 服務費 身分證

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