每30秒賣出一個！韓國第一名草莓蛋糕 將快閃台北晶華

韓國YT網紅票選必吃草莓蛋糕第一名「Kitchen 205」即將來台快閃，帶來「平均每30秒就可以賣出一個」、最經典熱銷的「6吋經典草莓田」蛋糕。即日起於Regent Gift Shop外賣櫃及「晶華美食到你家」開放預購，每個售價1,880元，2月7日起開始提領，每日現做、數量有限，售完為止。

2013年發跡自南韓全羅道的KITCHEN205，是韓國草莓「裸感」蛋糕的始祖，強調不在蛋糕的外層覆上厚重的奶油、糖霜或裝飾，而是直接展現蛋糕的層次和內餡。創辦人李載勳表示，KITCHEN205是首家以法式草莓蛋糕的做法、推出「裸感」蛋糕的第一人，消費者不用切開蛋糕體、即可從蛋糕的立面看到排列整齊色澤鮮艷的草莓、滑順的奶油夾心、與綿密爽口的戚風蛋糕體，蛋糕立面與正面上滿布大顆草莓同樣吸睛，也因此吸引大批網紅搶拍、引領南韓甜點風潮。

KITCHEN205從幾坪大的小店面，發展為今日擁有2間專賣店和4間專櫃店面的潮牌，平均每30秒就可以賣出一個草莓蛋糕，韓國媒體也封KITCHEN205為

「Open Run草莓蛋糕」，形容店一開門（open）客人就湧入瘋搶（run）的熱烈盛況。

此次帶來台灣的「6吋經典草莓田」蛋糕，必須用上多達40顆、總重近半公斤的草莓。晶華酒店為確保此次快閃活動所需要的草莓質量無虞，已提前與苗栗的農家進行契作，與在地共好共榮、推廣台灣優質的當季水果。