禮讚西洋情人節 Harry Winston珠寶定情 閃耀盟誓

隨著2025的西洋情人節將至，高級珠寶品牌海瑞溫斯頓也推薦了情人節的主題商品，涵蓋耳環、戒指、網球手鍊、項鍊、訂婚戒指，以及象徵時光與記憶的印記Emerald系列表款，其中並包含全新的Lily Cluster系列The Infinite鉑金鑽石墜鍊，呈現花卉珠寶的清新、浪漫與動容。

身為Harry Winston經典系列的Lily Cluster珠寶，其靈感來自海瑞溫斯頓1940年代的經典設計，透過簡約但有機的線條輪廓，捕捉到百合花的纖美靈動，並交錯運用圓形明亮式切工與馬眼形切工鑽石鑲嵌，一如戀情的纖細脆弱。全新的Lily Cluster系列The Infinite鉑金鑽石墜鍊鑲嵌了1顆馬眼形切工鑽石及57顆圓形明亮式切工鑽石，在隨著身體的搖擺時、綻放鑽石的絢爛火光；此外同系列並推薦一對Lily Cluster系列18K玫瑰金鑽石耳環，以溫暖的玫瑰金映襯冷冽的鑽石光芒，耳環共鑲嵌了2顆馬眼形切工鑽石及90顆圓形明亮式切工鑽石，同時展現了配戴者的冷靜睿智與活力暖心一面。

而如果Lily Cluster屬於日常穿戴，那麼Winston Cluster系列則是接近晚宴服的隆重升級：Winston Cluster系列紅寶石款項鍊或戒指、耳環，皆選用了馬眼形切工與水滴形切工鑽石並搭配四大貴重寶石之一的紅寶石，是戀人間火熱濃情的具體成色。

此外由去年掀起的「網球手鍊」雖然不若鑽戒般正式，卻更可成為每日配戴的甜蜜單品；海瑞溫斯頓的Classics系列圓形明亮式切工鑽石網球手鍊，共選用了34顆圓形明亮式切工鑽石，鑽石由於火光、份量都相近，像是將一小條銀河的光譜隨「手」配戴，鑽石總重約14.62克拉，展現日常中的非日常奢華。