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禮讚西洋情人節 Harry Winston珠寶定情 閃耀盟誓

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Harry Winston推薦了2025情人節珠寶，從花卉、祖母綠寶石得到靈感，見證戀人們的真情閃耀一瞬。圖／Harry Winston提供
Harry Winston推薦了2025情人節珠寶，從花卉、祖母綠寶石得到靈感，見證戀人們的真情閃耀一瞬。圖／Harry Winston提供

隨著2025的西洋情人節將至，高級珠寶品牌海瑞溫斯頓也推薦了情人節的主題商品，涵蓋耳環、戒指、網球手鍊、項鍊、訂婚戒指，以及象徵時光與記憶的印記Emerald系列表款，其中並包含全新的Lily Cluster系列The Infinite鉑金鑽石墜鍊，呈現花卉珠寶的清新、浪漫與動容。

身為Harry Winston經典系列的Lily Cluster珠寶，其靈感來自海瑞溫斯頓1940年代的經典設計，透過簡約但有機的線條輪廓，捕捉到百合花的纖美靈動，並交錯運用圓形明亮式切工與馬眼形切工鑽石鑲嵌，一如戀情的纖細脆弱。全新的Lily Cluster系列The Infinite鉑金鑽石墜鍊鑲嵌了1顆馬眼形切工鑽石及57顆圓形明亮式切工鑽石，在隨著身體的搖擺時、綻放鑽石的絢爛火光；此外同系列並推薦一對Lily Cluster系列18K玫瑰金鑽石耳環，以溫暖的玫瑰金映襯冷冽的鑽石光芒，耳環共鑲嵌了2顆馬眼形切工鑽石及90顆圓形明亮式切工鑽石，同時展現了配戴者的冷靜睿智與活力暖心一面。

而如果Lily Cluster屬於日常穿戴，那麼Winston Cluster系列則是接近晚宴服的隆重升級：Winston Cluster系列紅寶石款項鍊或戒指、耳環，皆選用了馬眼形切工與水滴形切工鑽石並搭配四大貴重寶石之一的紅寶石，是戀人間火熱濃情的具體成色。

此外由去年掀起的「網球手鍊」雖然不若鑽戒般正式，卻更可成為每日配戴的甜蜜單品；海瑞溫斯頓的Classics系列圓形明亮式切工鑽石網球手鍊，共選用了34顆圓形明亮式切工鑽石，鑽石由於火光、份量都相近，像是將一小條銀河的光譜隨「手」配戴，鑽石總重約14.62克拉，展現日常中的非日常奢華。

從創辦人Harry Winston先生生前最鍾愛的祖母綠得到靈感的Emerald印記系列，讓輕巧的表殼有著宛如祖母綠的輪廓線條。表款並搭配了纏繞式的紅色雙圈緞面表帶，柔美的珍珠母貝面盤散發出和煦漸變的珠光，也像戀人相處時的溫柔以待、細水長流。

海瑞溫斯頓橢圓形切工紅寶石鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓橢圓形切工紅寶石鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Winston Cluster系列紅寶石鑽石戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Winston Cluster系列紅寶石鑽石戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Lily Cluster系列18K玫瑰金鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Lily Cluster系列18K玫瑰金鑽石耳環，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓印記Emerald系列18毫米腕表，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓印記Emerald系列18毫米腕表，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新Lily Cluster系列The Infinite鉑金鑽石墜鍊，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓全新Lily Cluster系列The Infinite鉑金鑽石墜鍊，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓鑽石網球手鍊，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓鑽石網球手鍊，價格店洽。圖／Harry Winston提供

情人節 鑽石

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