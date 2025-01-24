SHIATZY CHEN發表西洋情人節形象 顛覆童話、甜美獨立

傳統童話中，女性常與需要幫助、嬌弱的印象連結，但已與時代的脈動大異其趣。夏姿·陳（SHIATZY CHEN）發表2025西洋情人節形象視覺，訴諸「公主，從不需被拯救」為精神主軸，以略帶現實的劇場風格提出哲學性叩問，除了借衣服造型體現新世代女性的堅韌，並同場推薦多款工藝包款。

霧粉緹花、網紗長裙，搭配男裝的立領刺繡外套，出自SHIATZY CHEN 2025早春「双漪」系列，揭開了超現實童話的序幕，男女模特兒時而高舉一艘摺紙的小船，又或在鐘塔的背景前「轉彎超車」，以趣味姿態、前往彎月高掛的遠方。SHIATZY CHEN 2025早春系列大量運用了蕾絲與凹凸結構緹花，像是春天空氣中恣意飄散的生之訊息，並以雪白、湖水藍、霧灰、桃紅與炭灰色，貫穿男女服裝。