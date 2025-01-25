「這麼萌，怎麼能不收！」味丹 x 胡子碰碰 聯名文具小物限量登場

泡麵界的熱血代表【双響泡】再次引發熱潮，攜手日本人氣插畫品牌【胡子碰碰OHIGE no PON】，推出充滿趣味與質感2025聯名年曆筆記本，將「每一口都是活力」的精神延續到你的日常計劃中，讓你每一頁都寫滿熱血回憶。

有你共創旗下IP【胡子碰碰OHIGE no PON】，出自於日本的插畫家金澤信之筆，擁有大大耳朵與招牌鬍子、溫暖又不失幽默的插畫風格，在亞洲各地擁有超高人氣。

此次首度與泡麵品牌合作，第一彈與泡麵界的熱血代表【双響泡】共同推出三款聯名包裝，一次購買兩碗【双響泡】泡麵，加39元即可獲得2025胡子碰碰年曆筆記本一本，內頁兼具月曆功能與筆記空間，完美實用！「味覺 × 視覺」雙重享受！每一口【双響泡】的美味，配上【胡子碰碰OHIGE no PON】的插畫，讓你新的一年充滿 創意與溫暖。

第二彈與老饕最愛的台灣牛肉麵品牌【味味一品】聯名，超人氣原汁珍味牛肉麵、原汁珍味爌肉麵、極品紅燒牛肉麵，在今年春節攜手推出全新包裝，參與特定活動還可以獲得限量聯名資料夾，讓你過年打麻將、新的學期好運碰不停！