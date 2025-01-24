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春節連假後開工優惠先筆記！全家「這2天」霜淇淋2支59元 茶葉蛋也入列

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2月3日至2月4日全家便利商店會員APP「隨買跨店取」限定推出Fami!ce霜淇淋2支59元，售完為止。記者陳立儀／攝影
2月3日至2月4日全家便利商店會員APP「隨買跨店取」限定推出Fami!ce霜淇淋2支59元，售完為止。記者陳立儀／攝影

春節連假正要開跑，超商開工限時優惠快先設好鬧鐘！全家便利商店年後開工推出Let’s Café、私品茶、茶葉蛋等優惠，2月3日至2月4日會員APP「隨買跨店取」限定推出Let's Café特大經典美式咖啡／大熱卡布奇諾3杯99元、私品茶55元飲品（不含抹茶）2杯69元、私品茶65元飲品（口味任選）2杯79元、Fami!ce霜淇淋2支59元、茶葉蛋30入288元，上述優惠售完為止。

「全家」財神到你家，2月2日上午8點活動開始，全店指定商品滿200元即贈1張「開工好神刮刮卡」（不累贈），數量有限送完為止，每張共計3次中獎機會，分別為A區購物金（最多可獲200元購物金）；B區（限定商品：大杯單品美式咖啡／拿鐵、喝的霜淇淋、純黑後可可、FMC黃金蕎麥茶等）買一送一；C區抽獎區（價值逾20萬元的999純金，抽出1名）。

此外，2月5日至2月9日「全家」會員於店內消費Fa點兩倍贈（單一會員於活動期間內最高贈1,000點）；2月5日至3月2日週末五六日於店內消費指定商品滿額688元，免費送好禮3選1兌換券（好禮有廚房紙巾一串／全脂或低脂鮮乳／雪餅供挑選；不累贈），若同時使用指定支付（如全盈+PAY、玉山wallet、台新信用卡、玉山信用卡等7大信用卡）滿300元，可再折抵30元（每筆滿額不累贈，送完為止）。

「全家」APP優惠趣週週搶購物金會員免費搶，領券時間是2月4日、2月13日、2月20日、2月27日上午10點，限時搶購50元（限滿500元折抵）或100元購物金（限滿1,000元折抵），每會員每週限領一張。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP、官網、粉絲團公告為準。

2月3日至2月4日全家便利商店會員APP「隨買跨店取」推出Let’s Café特大經典美式咖啡／大熱卡布奇諾3杯99元、私品茶55元飲品（不含抹茶）2杯69元、私品茶65元飲品（口味任選）2杯79元，售完為止。圖／全家便利商店提供
2月3日至2月4日全家便利商店會員APP「隨買跨店取」推出Let’s Café特大經典美式咖啡／大熱卡布奇諾3杯99元、私品茶55元飲品（不含抹茶）2杯69元、私品茶65元飲品（口味任選）2杯79元，售完為止。圖／全家便利商店提供
2月3日至2月4日全家便利商店會員APP「隨買跨店取」推出Let’s Café特大經典美式咖啡／大熱卡布奇諾3杯99元、私品茶55元飲品（不含抹茶）2杯69元、私品茶65元飲品（口味任選）2杯79元，售完為止。圖／全家便利商店提供
2月3日至2月4日全家便利商店會員APP「隨買跨店取」推出Let’s Café特大經典美式咖啡／大熱卡布奇諾3杯99元、私品茶55元飲品（不含抹茶）2杯69元、私品茶65元飲品（口味任選）2杯79元，售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店2月2日上午8點起全店指定商品滿200元，即贈1張「開工好神刮刮卡」（不累贈），數量有限送完為止，每張共計3次中獎機會。圖／全家便利商店提供
全家便利商店2月2日上午8點起全店指定商品滿200元，即贈1張「開工好神刮刮卡」（不累贈），數量有限送完為止，每張共計3次中獎機會。圖／全家便利商店提供
2月3日至2月4日全家便利商店會員APP「隨買跨店取」限定推出茶葉蛋30入288元，售完為止。圖／全家便利商店提供
2月3日至2月4日全家便利商店會員APP「隨買跨店取」限定推出茶葉蛋30入288元，售完為止。圖／全家便利商店提供
2月3日至2月4日全家便利商店會員APP「隨買跨店取」限定推出Fami!ce霜淇淋2支59元，售完為止。圖／全家便利商店提供
2月3日至2月4日全家便利商店會員APP「隨買跨店取」限定推出Fami!ce霜淇淋2支59元，售完為止。圖／全家便利商店提供

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