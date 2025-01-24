走進高第、慕夏的世界！全球光影藝術浪潮來襲 你跟上了嗎？

農曆年假將至，各大展覽精彩登場，成為休閒規劃的絕佳選擇！現今展覽形式日益多元，從光影交織的沉浸式體驗展，到名家經典藝術展，再到結合知名IP的主題故事展，每一種都能帶來不同的感官饗宴。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近三個月「展覽」熱門關鍵字，告訴你討論度最高的話題有哪些！

《網路溫度計DailyView》

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從熱門關鍵字調查中可以看見，「印象派」、「光影展」、「投影」、「色彩」、「沉浸式」、「互動」、「視覺」、「互動」、「科技」等字詞，是網友討論串中相當熱門的展覽話題，其中許多關鍵字都指向「翡冷翠」舉辦的兩大「光影」藝術展。

免買機票出國看「teamLab」 台灣就有2大美麗光影展

翡冷翠文創提供

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你聽過「teamLab」嗎？2018年7月開館的豐洲「teamLab Planets TOKYO」令所有愛藝術的旅人趨之若鶩，想一睹光影從頭頂撒落，色彩千變萬化、如夢似幻空間中的零距離藝術渲染。現在，不用飛到日本東京，在台灣就可以體驗這種光影展覽所帶來的微妙觸動！

致力於透過創意與科技，開創具有藝術、教育、娛樂等全方位沉浸式體驗的翡冷翠文創，分別於台北與高雄舉辦了「新藝術運動光影藝術展」、「印象派150週年光影藝術展（高雄站）」兩場展覽，展期從2024年12月底至2025年4月6日，提供觀眾全新的藝術體驗，結合了360度沉浸投影、AI與AR技術，呈現不同藝術時期的精彩內容，令人嘆為觀止。

新藝術運動的精緻裝飾風格、印象派的獨特光影效果，展現了極高的藝術價值與歷史意義，無論是朋友相約聚會，或是家人出遊安排，都很適合在春節、寒假期間前往現場，感染藝術氣息之餘，也更了解各大時期的名家作品。

新藝術運動光影藝術展

翡冷翠提供

翡冷翠文創提供

展覽地點：華山1914文化創意產業園區，東2A B館（100台北市中正區八德路一段1號）

展覽期間：2024年12月30日(一)至2025年4月6日(日)

展覽時間：週一到週日 10:00-18:00（17：00停止售票、入場）

售票資訊：官網售票

主辦單位：翡冷翠文創

授權／製作單位：ART MEDIA STUDIO

台灣首度推出新藝術運動大展，匯聚高第與慕夏等大師的經典之作。展覽內容涵蓋名畫珍品、歷史影像、珍貴文物，以及360度沉浸投影和結合AI與AR的互動體驗，帶領觀眾全方位感受新藝術運動的美學魅力與時代風華。

策展人Marilena Bertozzi特別在開幕致詞中，提及新藝術運動的獨特之處，不限於畫廊與藝術殿堂，更深入當代人的日常，「它可以是一件首飾、一座雕塑，甚至是身邊的建築與家具，它是大藝術與小藝術的完美結合，真正滲透到了我們生活的每個角落」。

翡冷翠文創提供

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什麼是新藝術運動？新藝術運動（Art Nouveau）是一場相當創新的藝術潮流，19世紀末到20世紀初在歐洲爆發，盛行於1880～1910年代，將近30年的時間。1900年巴黎國際博覽會前後是高潮期，1906年後逐漸退潮，直至第一次世界大戰期間結束。

新藝術運動的特徵，就是充滿流動感的曲線、植物和花卉圖案，講究細節與精緻感。涵蓋繪畫、雕塑、建築、家具、首飾、服裝等多個領域，簡直是一場大規模的創意革命！它的目標很簡單，就是要讓藝術融入生活，並讓人們的審美從傳統的古典跳脫出來，轉變為更加現代、自由的風格。

新藝術運動反對工業化生產，體現對工業革命後機械化生產的反思，從彎曲、華麗的鐵欄杆、花卉裝飾，都可感受到藝術家強調手工藝和自然的美。高第（Antoni Gaudí）、慕夏（Alfons Mucha）和克林姆（Gustav Klimt）等名家作品充滿了夢幻創意和自由精神，是新藝術運動時期的代表。

翡冷翠文創提供

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本次新藝術運動光影藝術展，分為五大展區，展區一「優雅之舞」帶領觀眾回到19世紀末的歐洲，探索新藝術的發展及演進。

展區二「華麗之城」展示最華麗、動人的藝術作品，只見克林姆以金箔、色彩與象徵符號，交疊出強烈的視覺效果，慕夏結合女性與花卉元素，形成細膩柔美的「慕夏風」，還有大師羅特列克、薛雷的作品陳列其中；展區三「黃金之屋」則能盡情欣賞克林姆與慕夏相互輝映，搭配燈光音效，將兩人的作品拆解重組，營造出魔幻的氛圍。

另外，展區四「絢爛之道」用彩繪玻璃做成一條隧道，圖案與光影彷彿擁有生命、自在流動變化；展區五「永恆之國」帶領觀眾進入一個擺脫時空限制的藝術世界，看著「上帝的建築師」高第、「地鐵風格之父」吉馬和「精品工藝先驅」蒂芙尼的作品，展現不朽的美學價值與藝術生命力。

印象派150週年光影藝術展（高雄站）

翡冷翠文創提供

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展覽地點：國立科學工藝博物館，第一、二特展廳（807高雄市三民區九如一路720號）

展覽期間：2024年12月28日(六)至2025年4月6日(日)

展覽時間：週一到週日 09:00-17:00（16：00停止售票、入場）

售票資訊：官網售票

主辦單位：翡冷翠文創

授權／製作單位：ART MEDIA STUDIO

印象派150週年光影藝術展（高雄站）有全球著名博物館授權仿製的原寸名畫、重現橘園美術館環形投影、AI還原梵谷自述生平、夢幻絕美的光影鏡屋等，內容精實好看，去年曾在台北華山文創園區舉辦，吸引許多網友前往觀展。本次延續對印象派的致敬，展覽移師高雄，結合了市集娛樂，提供關於藝術、教育、娛樂和社交性多重享受，帶來光影與色彩的視覺盛宴，僅除夕閉展一天外，全展期不休館。

翡冷翠文創提供

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印象派（Impressionism）誕生於19世紀末的法國，它的名字來自於莫內（Claude Monet）的一幅畫《印象·日出》（Impression, Sunrise），這幅畫的名稱甚至成為了這個畫派的代名詞。

筆觸直接、未經修飾、追求「瞬間的印象」，這樣技法獨到的印象派，是現代藝術的重要起點，藝術家們希望盡力去捕捉光線、顏色和時間變化的感覺，強調觀察者的主觀感受，而非傳統學院派精細寫實的風格。

在印象派的畫布上，能清楚看到每一筆、每一劃，特別強調光影的變化，讓景色顯得既自然又生動，對後來的藝術運動如野獸派、立體派甚至抽象表現主義等，都產生了巨大的影響。

翡冷翠文創提供

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印象派150週年光影藝術展（高雄站）規劃四大展區， 故事性和情境感並重， 透過不同場景營造，包含 無限延伸的畫布、四面八方的投影等，以現代科技完美轉譯經典藝術， 帶領觀者放大感官體驗。

來到展區一「黃金印象」，觀眾可在此區回顧藝術史，了解印象派150年的歷史事件，認識其中代表性的畫家與作品；展區二「花都風情」看馬奈、竇加、雷諾瓦、卡耶博特等畫家，將工業革命、城市改造、休閒活動等當時人們的生活百態一一入畫，留下風情萬千的歷史見證。

展區三、四的「光影之舞」與「四季之歌」則透過投影，體驗印象派作品中的光影、四季描繪，藝術家們擅長在不同時間、季節和天氣觀察自然景物，並捕捉不同的光影效果，一花一世界，剎那即永恆。

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