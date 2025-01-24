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Swatch Essentials新表、潛水表 為日常注入雀躍活力
即便來到農曆新年前夕，瑞士平價時尚手表第一品牌Swatch依然維持了豐沛活力，除宣布品牌前進誠品裕隆城開設全新門市，並連續發表了Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列Pink Ocean表款，以及全新Swatch Essentials系列，強調無論是個性話題、日常造型，都能以輕快色彩或聯名設計，表達風格主張。
Swatch Essentials系列是品牌2025第一季的強勢主打，13款新品都具有鮮豔、螢光或粉嫩配色，其中Essentially Confident與Essentially Bold都具有醒目的47毫米尺寸，並搭配放大的阿拉伯數字，突顯自我存在；Squarely Berry與Squarely Blacklight則有著方正形體，表款可顯示時間、日期、星期並搭配粉紅色或午夜藍色，成為手上難以忽視的時髦配件，Essentials全系列表款則約在2,250元至4,150元不等，荷包友善。
Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列的Pink Ocean表款則是品牌與同集團的高價品牌寶珀（Blancpain）的再次合作，新品選用夢幻的粉紅色視覺，同時Sistem51機芯上再印有裸鰓類動物（Ceratodoris rosacea）的數位圖案，夢幻討喜。表圈具有Blancpain引以為傲的弧形藍寶石水晶為材質，耐刮、抗磨損，訂價13,000元，將在Swatch西門形象店、台北101門市與台中新光三越門市，限定銷售。
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