「吉伊卡哇」抵達！盤點7大高雄飯店的超萌方案

日本超強人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」明天即將現身高雄港愛河灣，與2025高雄燈會同步登場。高雄各大飯店業者也搶搭「萌」列車，或推出相對應的創意料理、住房專案，或是搭乘海上遊艇欣賞小可愛們，甚至還讓Moi娃娃爬上旅運中心、與吉伊卡哇互尬可愛。

●高雄萬豪 搭遊艇與萌主們近距合照

高雄萬豪酒店首度與高雄文化遊艇合作，推出「2025 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」住房專案，周日至四專案入住、每晚7,277元起，包含翌日早餐，依房型人數贈送文化遊艇「棧貳庫文化遊艇IP大賞船班」船票，航行時間約50分鐘，並可與萌翻天的吉伊卡哇、小八及兔兔近距離大合照。獨家每房加贈吉伊卡哇造型一卡通及貼紙兩份，數量有限送完為止。

●高雄英迪格 三款「吉伊卡哇」主題調酒

高雄英迪格酒店Pier No.1高空酒吧，延續「酒精遊樂園」主題，1月26日至2月28日推出期間限定「吉伊卡哇」三款主題調酒，每杯售價380元，以人氣角色「烏薩奇」、「小八貓」、「吉伊卡哇」命名。迎接2月情人月，酒店一樓Craft咖啡廳、 頂樓Pier No.1高空酒吧也也攜手於2月推優惠，凡兩人同行至指定餐廳消費，即可免費獲贈兩杯粉紅氣泡飲。【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

●高雄福華 穿戴吉伊卡哇元素配飾送馬卡龍

高雄福華大飯店攜手文化遊艇推出搭船遊港「賞IP專屬船班」的住房套裝行程，每房3,799元起，含早餐及Hovii Café外帶飲品買一送一優惠券，以及依房型人數搭贈的「文化遊艇賞IP專屬船班」票組，加贈超萌的吉伊卡哇造型限量一卡通及貼紙。另享搭乘高鐵78折起優惠。本專案限官網訂房，每日限量提供。

此外，於1月25日至2月16日冬日遊樂園活動期間，只要穿戴有吉伊卡哇元素服裝或配飾，在飯店全館餐廳或客房消費打卡、即可至一樓HOVII CAFE兌換馬卡龍乙顆，每日限量。名字讀音與「吉」、「伊」、「卡」、「哇」其中一字相符，出示證件及打卡，或出示與冬日遊樂園大型氣墊裝置合照及打卡，於全館餐廳消費還可享加碼優惠。

● 雀客國際 「童媽吉樂園」入場券免費送

雀客國際攜手高雄六合雙品牌「童媽吉樂園」及頂級粵菜「藏粵閣」，即日起至2月27日（1月28日至2月2日除外）推出親子雙饗活動。期間於藏粵閣單點「片皮鴨」或選購「多人套餐」，即可免費獲得「童媽吉樂園」入場券。迎新春，平日到藏粵閣單點「招牌片皮鴨」，還可參加幸運轉球機遊戲，轉出數字「7」，即可於下次用餐免費享用單份招牌片皮鴨，每日限量1組。

●福容高雄 住房5折起、步行可達會場

超人氣「吉伊卡哇」IP現身愛河，福容高雄推出住房5折起優惠，主打步行就能輕鬆抵達活動現場。飯店大廳還打造超可愛的打卡區，年節期間還有年味濃厚的各式活動。即日起至3月31日，福容會員住宿或餐飲消費滿3,000元，就有機會帶走萬元以上環島任你遊住宿券大獎，餐飲滿額再贈咖啡買一送一券。

●承億酒店 Moi娃娃與吉伊卡哇互尬可愛

承億酒店即日起至2月2日舉辦「承億亞灣藝術節」，由藝術家寧芮潔創作的兩個 Moi大型氣球裝置攀爬在旅運中心外牆，讓港灣風景瞬間變得超可愛，同時也像似Moi娃娃與吉伊卡哇一同鬥萌。館內也同步推出各樣迎春活動，包含首創高空池畔海洋投影、台味童趣遊戲等，另有私家遊艇「冬日遊樂，漫遊亞灣」專案，能在海上一邊近距離欣賞吉伊卡哇、一邊悠閒享用點心飲品。

●高雄漢來 高雄港景第一排