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Chaumet情人節推薦 六角蜂格輕珠寶 甜築愛巢
人有了心跳，會為了所愛之事悸動、無以名狀。法國高級珠寶品牌Chaumet以「My Heart Beats for...」為題，發表了情人節珠寶推薦，包含Bee My Love與Liens兩大系列輕珠寶，透過蜜蜂與幾何形狀，傳遞人與人在情意精神上的連結，更有如蜂蜜般的甜蜜與閃耀。
Chaumet不僅見證了拿破崙和約瑟芬的甜美動容故事，過往更是製造高級珠寶冠冕的名家，加上Chaumet的珠寶設計頻繁從大自然、有機世界中獲得靈感進而轉譯設計，讓戴上Chaumet珠寶就像披上了法式小公主的氣息、浪漫輕奢。
情人節推薦的珠寶系列中，具有輕巧幾何六邊形結合璀璨鑽石的Bee My Love系列，正是從蜜蜂的蜂巢獲得啟發，新作帶來18K白金寬版珠寶，配戴的舒適服貼更來自品牌精湛的鉸接工藝，並有手環、耳環和戒指等單品，也象徵了與所愛之人一同共築愛「巢」。
具有交叉連結圖騰的Liens系列，則象徵人海茫茫中的奇蹟般相遇，並重新詮釋了「美好年代」（Belle Époque）的甜美寓意。情人節單品推薦了包含四款Jeux de Liens項鍊，分別選用了方形切割藍寶石、方形切割粉紅剛玉、珍珠母貝，搭配上18K白金或玫瑰金，並鑲嵌鑽石，似在心中燃起了一朵形而上的花火，紀念並定格兩人的相遇一瞬。
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