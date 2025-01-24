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消費滿千、送千元折價券！王品5大鍋物春節豪發紅包
王品集團5大鍋物「聚 日式鍋物」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」及「尬鍋」豪撒超過億元好禮。即日起凡到5大鍋物門店，單筆消費滿千、結帳時出示王品瘋美食會員，即可獲得千元電子折價券，不限領取次數。
5大鍋物聯手送的千元電子折價券，內含10張百元折價券，憑券內用單筆滿千可享折百優惠，數量有限、送完為止。活動請詳見各品牌粉絲團。
此外，各品牌還有加碼回饋。即日起到2/27到「聚」開涮、單筆消費滿千加倍送，除了千元電子折價券外，再加送紙本千元券，等於吃一次就能領雙倍紅包。另外，還有機會拿到隨機送的500元商品卡。
和牛吃到飽品牌「和牛涮」，春節也有多檔好禮齊發，即日起到2/2參加Line互動遊戲，就有機會獲得滿千折百優惠券。邀請好友加入品牌Line官方帳號，可再抽價值845元極上和牛套餐招待券。
台式潮鍋「尬鍋」，即日起到2/28推出到門店用餐、消費滿千即可抽獎，最大獎免費吃一客套餐，還有機會獲得阿明白糖炸雲朵贈菜、免費升級雞肉飯等好禮。加碼加入Line好友，搶先領開運千元紅包電子券，開鍋立即能使用。王品瘋美食會員還可領贈菜台式香酥炸豆腐。
即日起到2/28，到「嚮辣」開鍋則有15人同行、1人免費優惠。「青花驕」再加碼，即日起到2/2，到店消費滿千出示紅包袋，直接加菜豬梅花或牛培根一份。
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