長榮航空攜米其林名廚推全新機上餐 台北飛歐美吃得到

長榮航空除了與米其林星級燒肉餐廳老乾杯持續合作，即日起也攜手米其林三星「一子相傳NAKAMURA」中村元計料理長、与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光、中餐廚界教父黃清標推出全新機上饗宴，包括羊肚菌皇燴龍蝦套餐及春節限定的鮑準圓滿富貴撈飯等，可於台北直飛美國、歐洲及澳洲航班吃得到。

長榮航空說，連續多年獲得米其林推薦的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光即日起為台北出發的洛杉磯（BR12）、舊金山（BR18）、紐約、多倫多、芝加哥皇璽桂冠艙旅客設計羊肚菌皇燴龍蝦套餐，主要運用珍稀羊肚菌包覆蝦漿，再淋上錦菇高湯汁。

此外，1月25日至2月2日春節限定網路獨享「鮑準圓滿富貴撈飯」，提供經典紅燒四頭鮑魚，搭配台灣池上鄉米飯，台北直飛美國、加拿大、歐洲及澳洲的皇璽桂冠艙旅客可於航班起飛前24小時前預選。

長榮航空也說，此次與台灣知名水果冰棒「春一枝」首度合作，食材嚴選花蓮大西瓜製成，搭配新城鄉海洋深層水與天然海鹽，1月25日至2月2日春節航班限定期間，旅客搭乘經濟艙由台北出發新加坡（BR215）、吉隆坡（BR227）、雅加達、峇里島皆可品嚐到。

長榮航空表示，為提升旅客的空中用餐體驗，旅客搭乘皇璽桂冠艙於限定的美加航線上皆可品味包括凱歌貴婦、Piper-Heidsieck Rare等多款香檳，以及來自法國波爾多瑪歌產區的頂級紅酒。