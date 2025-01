日本超人氣男團Number_i慶祝成團週年 推出啟發勇氣的全新單曲GOD_i

由平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太三人組成的 J-pop 超級新星 Number_i 於全球同步發行了他們萬眾矚目的全新數位單曲《GOD_i》。以「希望能帶來鼓舞人心的勇氣,讓人勇敢向前邁進」這個真摯主題為核心,優美的主旋律搭配令人上癮的副歌節奏,這首單曲展現了他們不同以往、令人耳目一新的音樂風格。

《GOD_i》的發行,象徵著 Number_i 這趟非凡成就之旅的另一個里程碑。在過去一年間,他們已經成功完成了「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I」的日本全國巡迴,首次在享有盛譽的「第75回 NHK 紅白歌唱大賽」亮相,並於 2025 年 1 月 1 日慶祝了他們的首次周年紀念。 搶先試聽 GOD_i

成員訊息:

平野紫耀: 「《GOD_i》已經正式發行了!!我們也一直期待這首歌的發佈。這是我們最喜愛的歌曲之一,它真的非常棒!如果你們喜歡收聽這首歌,那就太讓我們開心了。」

神宮寺勇太: 「我覺得這首歌蘊含著深遠的訊息。即使是現在,每當我們再次聆聽時,依然能感受到它的深刻意涵。我相信,這首歌所想傳遞的意義,會隨著聽眾當下的情緒而引發更深的共鳴。希望你們聽得開心!」

岸優太: 「盡情享受 Number_i 的全新音樂魅力吧!這首歌是迎接 2025 年的完美開場曲!希望你們會單曲循環播不停!我真的很期待看見你們的反應!!」

圖/有你共創數位提供

隨著單曲的發行,他們同步在 YouTube 上推出了音樂錄影帶。並邀請粉絲們前往設有互動功能極具紀念性的活動網頁 GOD_i Special Website 加深粉絲與樂團以及單曲主題之間的連結。

活動網頁的一大亮點是一項 邀請粉絲們分享夢想 的功能,這與單曲的核心訊息完美契合。被選中的夢想甚至有可能成為他們未來素材的一部分,為粉絲提供了一個在Number_i 的旅程建立個人連結的獨特機會。發行同時還公開了 Number_i 專輯拍攝的幕後花絮影片,讓粉絲一窺團體創作過程的點滴。這個於 2025 年 1 月 3 日上傳至他們官方 YouTube 頻道的影片已經獲得了高度關注: Watch Here .

No.I (Deluxe) 持續締造成功紀錄

Number_i 的出道專輯 No.I (Deluxe) 持續打破紀錄。主打歌《HIRAKEGOMA》在短短一個月內就突破2000萬的串流收聽量,進一步鞏固了他們作為全球 J-pop 實力派代表的地位。

關於 Number_i

Number_i 由平野紫耀、神宮寺勇太和岸優太三位成員組成。團名中的「i」象徵著Number 1 和 being one of a kind 的意涵,同時與日文的「愛」同音,傳遞出團體希望與支持他們的粉絲一同攜手前行的願景。他們於2024年1月1日正式推出出道單曲《GOAT》。

2024 年 9 月 23 日,他們發行了首張完整專輯《No.I》,該專輯登上日本告示牌日本專輯的榜單冠軍,並在 Spotify 全球專輯首發榜(TOP ALBUMS DEBUT GLOBAL)中獲得第4名的佳績。2025 年 1 月 27 日,於全球發行他們的全新數位單曲《GOD_i》