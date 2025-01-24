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春節出遊！長榮航空送好康 2025迎春米其林星級名廚打造味蕾巔峰之旅

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空再度攜手与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光，為台北出發的洛杉磯(BR12)、舊金山(BR18)、紐約、多倫多、芝加哥皇璽桂冠艙旅客設計尊榮套餐盛宴。長榮航空
長榮航空再度攜手与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光，為台北出發的洛杉磯(BR12)、舊金山(BR18)、紐約、多倫多、芝加哥皇璽桂冠艙旅客設計尊榮套餐盛宴。長榮航空

長榮航空（2618）2025全新迎春機上美饌，打造米其林星級名廚加上冠軍匠心美味升空打造味蕾巔峰之旅，粵菜工藝的至高境界羊肚菌皇燴龍蝦套餐，譚府美饌傳承的經典美味百年譚府鮑準圓滿富貴撈飯，同時提供春意盈盈添旅趣「春一枝」清甜寄暖情；春節限定機艙布置陪伴旅客歡喜迎新春。

2025年新春新氣象，長榮航空與國際知名主廚團隊再次攜手合作，為旅客打造美味新篇章，除了與米其林三星「一子相傳NAKAMURA」中村元計料理長、与玥樓頂級粵菜總舵手許文光行政總主廚以及中餐廚界教父黃清標大師推出全新機上饗宴外，也與米其林星級燒肉餐廳老乾杯持續合作，並結合世界冠軍麵包大師王鵬傑手作精品麵包，搭配多款精選頂級香檳與紅白酒款以及特色冠軍飲品，用豐富的頂級佳餚，尊榮款待旅客的味蕾。

連續多年獲得米其林推薦的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光即日起為台北出發的洛杉磯(BR12)、舊金山(BR18)、紐約、多倫多、芝加哥皇璽桂冠艙旅客設計尊榮套餐盛宴。延續許文光主廚爐火純青技巧，以食材藝術師角色完美掌握龍蝦食材新鮮度及彈牙口感，運用珍稀羊肚菌包覆蝦漿，展現嫩滑彈潤層次，淋上錦菇高湯汁後，更增添口感將美味刻入記憶。

1月25日至2月2日春節限定網路獨享餐美饌「鮑準圓滿富貴撈飯」，承襲中餐廚界教父黃清標主廚的料理精華，匠心提供經典紅燒四頭鮑魚，以祕製醬汁慢火燉煮至醬香濃郁、鮮美入味，搭配台灣池上鄉Q彈米飯，是一道不僅滿足味蕾的佳餚，更傳遞著新年祝福與美好期盼，台北直飛美國、加拿大、歐洲及澳洲的皇璽桂冠艙旅客可於航班起飛前24小時前預選。

選用台灣在地食材，從果園到手中，長榮航空與台灣知名水果冰棒「春一枝」首度攜手合作，以溫柔的步調和細緻的情懷為春節增添童趣與甜美。食材嚴選花蓮大西瓜製成，搭配新城鄉海洋深層水與天然海鹽，口感細膩回甘，用最簡單的配方傳遞濃厚的在地風情，在1月25日至2月2日春節航班限定期間，旅客搭乘經濟艙由台北出發新加坡(BR215)、吉隆坡(BR227)、雅加達、峇里島皆可品嚐台灣在地美味。

長榮航空為歡慶春節到來，特別以三麗鷗家族明星為元素，讓Hello Kitty與他的好朋友們陪伴旅客開心過節，機艙內從三麗鷗春聯裝飾到充滿年節氣氛的登機影片，以及限量贈送的Hello Kitty萌系紅包袋，搭配機艙紅金兩色字樣的迎春頭墊紙、餐巾紙，象徵著新年財運旺盛、福氣滿滿的好意象，另外還有特別準備元寶造型包裝設計、口感Q彈的年節限定「旺福」軟糖，讓新年的祝福與您隨行，讓旅客感受濃濃「年」味。

每趟旅行都是一段美好回憶的開始，懷著對旅客安全的承諾，以追求卓越的服務為宗旨，長榮航空悉心打造每個細節，提供多元豐盛餐點且持續創新，隨著節慶推出應景餐點，期盼讓旅客每次搭機都能倍感驚喜，邀請旅客於班機起飛前21天至24小時於長榮航空全球資訊網或EVA Mobile APP預選喜愛餐點，開啟旅行的美好起點。

長榮航空於春節期間在客艙內張貼三麗鷗春聯及鋪設頭墊紙，還贈送限量Hello Kitty萌系紅包袋及元寶造型的「旺福」軟糖。長榮航空提供
長榮航空於春節期間在客艙內張貼三麗鷗春聯及鋪設頭墊紙，還贈送限量Hello Kitty萌系紅包袋及元寶造型的「旺福」軟糖。長榮航空提供
長榮航空於1月25日至2月2日推出網路獨享餐美饌，台北飛往美國、加拿大、歐洲及澳洲的皇璽桂冠艙旅客可於航班起飛前24小時前預選由中餐廚界教父黃清標主廚設計的鮑準圓滿富貴撈飯。長榮航空提供
長榮航空於1月25日至2月2日推出網路獨享餐美饌，台北飛往美國、加拿大、歐洲及澳洲的皇璽桂冠艙旅客可於航班起飛前24小時前預選由中餐廚界教父黃清標主廚設計的鮑準圓滿富貴撈飯。長榮航空提供
1月25日至2月2日搭乘長榮航空由台北出發新加坡(BR215)、吉隆坡(BR227)、雅加達、峇里島的經濟艙旅客皆可品嘗台灣知名「春一枝」的水果冰棒。長榮航空提供
1月25日至2月2日搭乘長榮航空由台北出發新加坡(BR215)、吉隆坡(BR227)、雅加達、峇里島的經濟艙旅客皆可品嘗台灣知名「春一枝」的水果冰棒。長榮航空提供

春節 米其林 長榮航空

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