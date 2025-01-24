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知本老爺休館改裝擬延至3月 全新住房專案、春季餐飲2月16日上線

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
知本老爺酒店休館改裝時程擬延期至2026年3月。圖／知本老爺酒店提供
知本老爺酒店休館改裝時程擬延期至2026年3月。圖／知本老爺酒店提供

考量到外國觀光客越來越多，陸客觀光有望開放，知本老爺休館改裝時程擬延期至2026年3月，全新住房專案、春季餐飲菜單2月16日正式上線。

知本老爺酒店表示，原訂於今年2月啟動休館改裝工程，鑑於發包作業程序調整及設計變更等因素，工期擬延至2026年3月，具體動工日期將另行公告於官網。為提供最佳度假品質，酒店將於2月10日至2月15日進行戶外場域整理，此期間全館暫停營業不對外開放，並於2月16日起正式恢復營運，現已開放訂房。

知本老爺酒店致力營造最完善的度假體驗，現已推出多元的專案選擇，包含一泊二食、壽星專屬優惠及長天數等住房方案，全面滿足不同客群的旅遊需求。旗下餐廳也將推出全新主題活動，如「船歌鍋物」以春茶打造特色湯底，搭配前菜、茶點及飲品演繹春季好食光；「酋長鐵板燒」則嚴選時令食材如鬼頭刀、小卷、紅藜等，呈現海味鐵板饗宴，吸引各路饕客前來嘗鮮，享受最道地的老爺式款待。

而知本老爺廣受好評的台東在地小旅行，也安排春季專案限定免費參加。包含「單車小旅行」愜意騎乘電輔車慢遊鯉魚山、鐵路藝術廊道及台東糖廠；「遇見水豚君」到人氣打卡景點L行旅-秘密花園與草泥馬、水豚君等動物互動，另有「知識之旅」前進國立史前博物館發掘考古文化，共三大戶外休閒行程可供選擇。

此外，針對知本老爺酒店住宿券、泡湯券、餐券等，其使用期限將依先前展延7個月之公告辦理，以保障使用權益不受影響，歡迎持有優惠券的消費者多加使用。

台東 觀光 陸客

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