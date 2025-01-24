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11個甜甜圈299、漢堡＋紅茶50元！小資族也能開心吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut推出「10入甜甜圈299元」。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出「10入甜甜圈299元」。圖／Mister Donut提供

小資族也能享受小確幸！連鎖早餐「Q Burger」即日起限時推出「銅板早餐優惠」，2款指定主食搭配中杯紅茶，通通每組50元。另外Mister Donut也限時推出優惠方案，搭配悠遊付/卡結帳，最多可享「11個甜甜圈299元」。

連鎖早餐「Q Burger」為回饋消費者，於春節前夕推出平日限定的銅板早餐優惠方案，指定主食加飲品，每套50元。其中「鮪魚吐司」選用獨家配方調味的鹹香鮪魚，搭配吐司、新鮮蔬菜，帶來豐富的層次口感，搭配中杯紅茶，原價65元，優惠價50元。「麥香雞漢堡」則是吃得到麥香雞、蔬菜與鬆軟漢堡，搭配中杯紅茶，同樣優惠價50元。

Mister Donut自即日起連續10天推出甜甜圈優惠，活動期間任選10入甜甜圈，優惠價299元。凡持悠遊付/卡結帳，再加贈「蜜糖波堤」1顆，一次享受11顆甜甜圈。此外，即日起至2月17日期間，凡購買草莓季現作飲品（熱草莓伯爵茶、冰草莓果粒伯爵茶、哞～草莓牛奶），贈送1款價值39元甜甜圈，讓民眾有吃又有喝。

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