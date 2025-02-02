年終紅包買精品 滿足表迷品味收藏

春節是亞洲文化中的一年之始，購買一只新表或可成為計畫新年的品味配件。年終春節買表當然也要有計畫，且用「日常高級」、「經典入門」、「晚宴派對」為三大主題，入手一年之「計」，品味圓夢。

日常高級

愛馬仕 H08

品牌的知名度是許多人購買時的第一準則，以愛馬仕（Hermès）來說，最能體現品牌設計理念與工藝的男表無疑是H08，比例原創字體與自製機芯是品牌製表的標誌體現，邊緣柔和的特殊造形表殼可見高級製表的精湛打磨，平衡與對比兼容；女性則不妨考慮將凱莉包扣鎖轉換為時計的經典Kelly腕表，不但辨識度高，也可和包包、鞋子等配件呼應，是鼓勵自己持續收藏的絕佳起點。

百達翡麗Cubitus編號5821/1A-001精鋼腕表，配橄欖綠色放射狀紋理表面，133萬6,000元。圖／百達翡麗提供

百達翡麗 Cubitus

若已準備好入手「表王」百達翡麗（Patek Philippe），今年新作Cubitus可說是最值得紀念的首選。Cubitus獨創的殼型辨識度足夠高，承襲品牌運動表款的風格，完美融合休閒與貴氣，表款更是品牌21世紀以來的首度全新系列，在傳承與創新之間寫下了里程碑，系列自入門的精鋼款到高階鉑金大複雜皆有可選。

江詩丹頓Historiques 222腕表，精鋼、Cal. 2455/2自動上鏈機芯、37毫米、時間與日期顯示，價格店洽。圖／江詩丹頓提供

江詩丹頓 Historiques 222

值得入手的還有一只江詩丹頓（Vacheron Constantin）的270周年紀念Historiques 222精鋼腕表。表款得名222是因在1977年、紀念品牌222周年所誕生。2022年時曾復刻推出黃金版、強勢掀起一股懷舊風；這次2025的精鋼版222則搭配實金自動盤、日內瓦印記機芯與藍色面盤，原汁原味重現1970年代的高級感，堪稱年度重量級新作。

經典入門

沛納海Luminor Destro Otto Giorni左冠表，手動上鍊機芯、時間與日期、小秒針顯示、八日動力儲存、300米防水。圖／PANERAI提供

沛納海Luminor Destro Otto Giorni

買手表，經典品牌的經典款最為「保值」。以高級運動風潛水表崛起的沛納海（PANERAI），其Luminor Destro Otto Giorni腕表（PAM01655）除具Luminor系列特色護橋式表冠、魚雷小秒針，動力儲存長達八天，非一般長效，又是少見的左冠形式，經典、長戴。

TUDOR Black Bay 58 Bronze腕表，MT5400型(COSC)自動上鍊機芯、時間顯示、防水200米、價格店洽。圖／TUDOR提供

帝舵 Black Bay 58 Bronze

帝舵（TUDOR）的Black Bay 58 Bronze青銅表則使用了濃郁的巧克力棕色面盤搭配全青銅的表殼、表帶，有200米防水、瑞士天文台認證、防磁機芯，很經典，每日戴也耐看。

晚宴派對

香奈兒Couture半身像長項鍊表，限量發行，價格店洽。圖／香奈兒提供

香奈兒 Première

晚宴派對最少不了華麗的裝飾，今年不妨嘗試更具裝飾感的珠寶時計！向來最時髦的香奈兒（CHANEL）今年推出多款成為項鍊佩戴的時計，將身為女裝第一裁縫的香奈兒女士隨身必備的工具如別針、針墊、針頂、甚至迷你小人台都變成隱藏時間的長項鍊吊墜，此外品牌經典的獅子、水晶圖騰也很有得選，更大膽一點的還推薦Première腰鍊表，絕對成為眾所矚目的派對破冰話題！

蕭邦L'Heure du Diamant系列腕表，33毫米符合倫理道德標準的18玫瑰金表殼鑲鑽、手上鏈機芯，217萬6,000元。圖／蕭邦提供

蕭邦 L'Heure du Diamant

如果鍾情傳統典雅風格，蕭邦（Chopard）的L'Heure du Diamant系列以高辨識度的爪鑲鑽石圍繞表盤，是最能彰顯鑽石光芒的經典設計，還有多層鑲嵌或造型表殼等豐富變化，輕鬆成為晚宴、派對，以及自己的人生C位。

卡地亞Baignoire de Cartier白K金鑲鑽腕表迷你款，165萬元。圖／卡地亞提供

卡地亞 Baignoire

卡地亞（Cartier）Baignoire橢圓弧形的造型表殼在個性中又帶有柔美，有少見的貴金屬手鐲款，保證與眾不同。

梵克雅寶Alhambra系列Sweet Alhambra腕表，61萬5,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶 Sweet Alhambra

還是習慣用手腕看時間？梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典的幸運草Alhambra系列，就有彷彿手鍊般的Sweet Alhambra玫瑰金腕表，由裝飾璣鏤雕花和鑲嵌紅玉髓的幸運草圖騰交織而成。