三星Galaxy S25今天現身 2/14正式在台上市

三星電子今日發表Galaxy S25 Ultra、Galaxy S25+和Galaxy S25新一代旗艦機，2月14日起正式上市，單機售價27900元起。

根據Counterpoint預估，2025年整體智慧型手機銷售量將較去年成長4%，而AI（人工智慧）功能已成為消費者選購手機的關鍵考量之一。

三星於Galaxy S25旗艦系列率先導入多模態AI助理，改變人與手機、乃至世界的互動模式，搭載高通Snapdragon 8 Elite行動平台，將Galaxy 的終端AI處理效能推升至嶄新境界，並以Galaxy新世代ProVisual Engine實現更出色的攝影取景與操控性。

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文（TM Roh）表示，「洞察消費者所想所需，方能成就最卓越的創新，這就是三星強勢升級Galaxy AI的核心動力，協助人們自然輕鬆地與裝置互動，並以隱私保護，令人備感安心。Galaxy S25旗艦系列開啟一條通往真AI作業系統的康莊大道，不僅徹底改變科技的使用方式，亦改寫人們的生活型態。」

Galaxy S25旗艦系列AI助理支援多模態應用，具備文字、語音、圖像和影片的理解能力，實現自然流暢的人機互動。升級版的「搜尋圈」功能，不僅使手機螢幕搜尋更直覺、速度更快，且更具脈絡性。現在，「搜尋圈」能快速辨識螢幕畫面上的電話號碼、電子郵件和URL，輕觸畫面一下，就能撥打電話、傳送郵件或造訪網站。

Galaxy S25旗艦系列不僅提升搜尋成效，並能根據內容相關性提供下一步建議。此外，Galaxy S25旗艦系列使應用程式之間的切換無比順暢，以利快速執行後續動作，例如分享GIF或儲存活動資訊，進一步簡化使用過程。

Galaxy S25旗艦系列亦象徵自然語言理解上的一大突破，使日常互動變得更輕鬆。只需發出語音指令，便能直覺地在「媒體瀏覽器」快速尋找特定的照片，或輕鬆前往「設定」頁面調整顯示螢幕的字體大小。

只需長按側邊按鈕，便能啟動Gemini，用戶可在Samsung與Google應用程式、諸如Spotify等第三方應用程式間無縫互動。例如透過一句語音指令，便能搜尋最喜愛的球隊賽程並新增至「日曆」中。

這些自然直覺的人機互動因Galaxy AI在通訊、生產力與創造力工具上的功能擴展而全面升級。

置身AI時代，隱私與個人化體驗密不可分。Galaxy S25旗艦系列搭載的Personal Data Engine於裝置端安全地分析用戶數據，提供契合個人喜好、使用模式的高度客製服務，反映使用者的偏好與使用習慣。這些洞察有助於打造多樣化的應用，例如，使用者能以口語在「媒體瀏覽器」中尋找某張舊照片，或利用Now Brief引導回顧當日的美好片段，並可透過鎖定螢幕上的Now Bar獲得主動式建議。在Knox Vault保護傘之下，所有個人數據皆獲得隱私保障。結合強化的終端處理能力，實現Galaxy獨有的強悍、安全AI體驗。

Galaxy S25旗艦系列亦導入後量子加密技術，為個人數據築起堅實的防線，抵禦來勢洶洶的量子運算威脅。

在永續方面，Galaxy S25+和S25的每一個外部元件，皆含有一種以上的再生材料，其金屬邊框則首次採用再生Armor Aluminum。

此外，每一款Galaxy S25旗艦系列裝置中的電池，皆含有50%以上的再生鈷。而Galaxy S25首開先河，自Galaxy舊機或製程中的廢棄電池取用再生鈷，作為電池的製造原料。從提取廢舊電池中的鈷金屬，再將其循環利用於Galaxy S25的電池製程，三星均與志同道合的夥伴，以多道程序嚴格把關。

Galaxy S25旗艦系列提供七代作業系統升級、七年安全性更新，確保在更長的生命周期內，陪伴用戶體驗可靠與最佳化效能。