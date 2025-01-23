「林聰明沙鍋魚頭」將進軍台北 5種新菜登場帶來新滋味

在台北也吃得到林聰明了！嘉義知名人氣小吃「林聰明沙鍋魚頭」，預計將於今年3月揮軍北上，進駐「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」，除了招牌餐點之外，還會提供沙鍋鬼頭刀魚排套餐等多款新品，帶來經典又創新的滋味。

林聰明沙鍋魚頭自1953年位於嘉義市文化路夜市創業，以攤車形態販賣冬菜蝦仁蛋湯起家，由林聰明的父親喜愛釣魚熱愛廚藝，遂而賣起魚頭料理，目前已經傳承至第三代。過去曾榮獲臺灣菁英老店，在2019還獲NETFLIX亞洲飲食紀錄片遠洋專訪，推薦林聰明沙鍋魚頭為代表台灣的世界小吃。