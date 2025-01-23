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「林聰明沙鍋魚頭」將進軍台北 5種新菜登場帶來新滋味
在台北也吃得到林聰明了！嘉義知名人氣小吃「林聰明沙鍋魚頭」，預計將於今年3月揮軍北上，進駐「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」，除了招牌餐點之外，還會提供沙鍋鬼頭刀魚排套餐等多款新品，帶來經典又創新的滋味。
林聰明沙鍋魚頭自1953年位於嘉義市文化路夜市創業，以攤車形態販賣冬菜蝦仁蛋湯起家，由林聰明的父親喜愛釣魚熱愛廚藝，遂而賣起魚頭料理，目前已經傳承至第三代。過去曾榮獲臺灣菁英老店，在2019還獲NETFLIX亞洲飲食紀錄片遠洋專訪，推薦林聰明沙鍋魚頭為代表台灣的世界小吃。
2022年，林聰明首次跨區展店，進駐「MITSUI OUTLET PARK 台南」。2023年，則插旗桃園機場第二航廈C3登機門。2025年，林聰明首度進軍台北，插旗「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」，標榜由林聰明沙鍋魚頭團隊親自北上服務，並推出沙鍋鬼頭刀魚排套餐、沙鍋豬肉水餃、沙鍋雞肉水餃、小聰明炸豬排滷肉飯特餐、魚鬆爆米花等新品，預計3月13日開始試營運。
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