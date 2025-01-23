台北101春節好熱鬧！ 6品牌新登場、刷卡最高享7%回饋
台北101新春檔期很熱鬧，結合六大全新品牌開幕、米其林級團圓年菜、限量高空美饌，還有刷卡最高7%回饋優惠。初一至初三財神爺與兩大全新萌獸舞獅將攜手吉祥物紅金寶、金有錢等全館巡遊，發送101個「福氣紅包袋」，全館節慶氛圍將延續到元宵。
迎接2025蛇年，台北101即起至2月16日春節及元宵節期間推出「蛇采飛揚101」購物回饋，精選蛇年優質喜氣單品與全館刷卡最高7%回饋禮遇，同時還有六大品牌新登場帶來耳目一新的購物體驗。
掀起全球盲盒公仔收藏熱潮的POP MART泡泡瑪特，即起至3月9日在1樓松智長廊展開快閃店，帶來包括LABUBU、CRYBABY等多款人氣IP公仔，還有MEGA珍藏系列SPACE MOLLY周年盲盒，讓民眾近距離體驗盲盒魅力。
Louis Vuitton高級珠寶期間限定店即日起至3月2日在4樓都會廣場推出，匯聚珠寶暨腕表藝術總監Francesca Amfitheatrof多款經典系列，包括Le Damier de Louis Vuitton、LV Diamonds鑽石系列與Color Blossom等，同時帶來與日本藝術家村上隆最新聯名系列。
義大利頂級珠寶品牌Buccellati全新獨家旗艦店正式登陸台北101購物中心3樓，品牌以其精湛工藝與義大利文藝復興時期金雕技藝、妙運用稀有寶石、白金與黃金，手工打造珠寶聞名。
春節伴手禮需求，B1有來自中部人氣烘焙品牌小熊菓子快閃專賣店，還有奎士咖啡CURISTA COFFEE進駐帶來咖啡新選擇，特別推出的「台灣拿鐵」，將冬瓜茶與咖啡結合，呈現台灣特色的風土滋味。
美食方面，台北101秘境花園觀景台攜手食令shabu，全新推出「新春蛇來運轉雙人主題套餐」，海陸雙人火鍋套餐＋觀景台一般票門票2張（售價6,200元/雙人），高空美景與頂級豪華海陸套餐加乘享受，可至STAGE101線上預訂。
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