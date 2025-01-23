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遠百喜迎過年採購人潮 春節檔期優惠開跑

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東百貨1月24日起展開春節檔期，迎接採購逛街人潮，初一各店還有限量福袋讓消費者試手氣抽大獎。圖／遠百提供
遠東百貨1月24日起展開春節檔期，迎接採購逛街人潮，初一各店還有限量福袋讓消費者試手氣抽大獎。圖／遠百提供

送舊迎新，告別了相對辛苦的2024年，遠東百貨看好今年百貨零售業會優於去年，加上今年過年放9天比去年多出2天，春節檔期業績一定會比去年好，「就算過年有100萬人要出國，還是有2200萬人留在國內」，遠百1月24日起展開春節檔期「小龍迎春」，喜迎春節採購逛街人潮。

春節檔期正逢流行服飾單一特價起，遠百百貨服飾推出當日累計5,000元送250元、APP會員單筆滿5,000元加贈250元，保健器材單筆5,000元送500元、大家電單筆1萬元送1,000元，1月24日起至2月4日首12日小家電當日單筆消費5,000元送500元。針對高額消費再送上加碼禮，全檔期百貨服飾當日累計每滿3萬元加送500元，趁著過年回饋買新衣、居家汰舊換新還享回饋。

此外，新竹大遠百APP會員獨家加碼，於女、男、童裝、內衣、配件、女鞋當日單筆滿8,800送200元十足券，國際名品當日單櫃滿8,800元送100元十足券，鍋具、寢具、床墊單筆滿萬加送500元十足券，指定家電單機特別加碼，最高回饋1,500元十足抵用券。高雄大遠百遠百APP金級會員壽星特別加碼，2月1日至2月20日二月壽星憑遠百APP金級會員及本人身分證明文件即可兌換100元十足電子抵用券。

此時買精品刷卡還能再賺回饋，1月24日起至2月4日持指定銀行信用卡購買國際精品，板橋大遠百、竹北遠百刷1萬送800元；遠百信義A13、台中大遠百刷1萬送500元。指定銀行配合全館單筆刷滿額，可享分期0利率優惠。

遠百全台各店在初一也推出限量福袋讓消費者試手氣，多數店福袋售價1,000元，除了可獲得等值1,000元商品券之外，還可拚各分店準備的頭獎，像是竹北店是價值12萬5千元的按摩椅、板橋大遠百為價值76,800元的OSIM沙發、桃園店為12萬元商品券。

遠百營運長林彰豐指出，受出國潮影響去年整體市場不好做，但板橋大遠百、信義A13等店有成長，當中板橋大遠百去年業績122億元、成長2%，今年會在原本B1 GAP位置擴大餐飲比例，要打造為新北餐飲最強百貨。台中大遠百三大指標精品愛馬仕香奈兒、DIOR進行改裝擴大工程，香奈兒去年已改好，愛馬仕預計會在今年3月到位，中部首間日式精緻吃到飽旭集也會在下半年登場。2024年遠百全年業績610億元，2025年將力拚超過620億元。

遠百桃園COACH蛇年新品CARGO 26托特手袋，10,800元。圖／遠百提供
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台南大遠百Nike Kids好運紅運動鞋售價1,900元，特價1,790元。圖／遠百提供
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高雄大遠百法藍瓷富貴綿長吉蛇擺飾，19,000元。圖／遠百提供
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