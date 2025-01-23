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迎新年商機 OKmart春節優惠估帶動業績成長25%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
迎新年商機，OKmart春節優惠估帶動業績成長25%。OKmart/提供
迎新年商機，OKmart春節優惠估帶動業績成長25%。OKmart/提供

為迎接春節消費熱潮，OKmart表示，將精心規劃一系列優惠活動，目標達成25%業績成長。活動不僅涵蓋全台門市的滿額贈品，還包含OKmart CAFE 春節特大杯買二送一、會員專屬回饋，以及充滿驚喜的 APP 遊戲，全面升級消費者的春節購物體驗。

OKmart指出，春節期間，消費者對食品、飲品和節慶商品的需求大幅提升，尤其是糖餅、冷凍食品及飲料等，往往成為顧客購物清單中的熱門商品。根據 OKmart 過往數據分析，春節期間的單筆消費金額平均增長超過 30%，且到店人數也顯著增加。

2025年1月23日（四）至 2月5日（三）為 OKmart 春節優惠期間，全台門市推出多項促銷活動，滿足消費者在年節期間的各種需求。

1. 指定商品滿額送購物金：凡於活動期間購買指定商品（如糖餅、飲料及冷凍食品）滿 200 元，即可獲得25元購物金（每筆交易限贈一次），購物金可於下次消費時折抵使用，為顧客帶來更多優惠。

2. 會員點數三倍回饋：OKmart 會員於活動期間購買精選商品（包含糖餅、飲料、冷凍食品、泡麵、保健用品等），單筆滿 300 元即可享 OK 點數三倍回饋（部分商品如菸酒、儲值卡不適用）。這些回饋點數可在後續購物時直接折抵，為會員帶來實質優惠。

根據 OKmart 數據分析顯示，OKAPP 線上優惠券是會員黏著度提升的重要原因之一，消費者不僅透過 APP 獲取專屬優惠，還更頻繁參與品牌活動。在此基礎上，今年春節期間1月20日（一）至2月2日（日）特別推出「蛇來運轉」限時快閃遊戲，呼應年節期間「抽好運」的小確幸心理，並透過遊戲化互動，進一步增強會員參與感與品牌連結。

OKmart 指出，會員每日不限次數參與，每次消耗 500 點 OK Point 即可旋轉一次「蛇來運轉」轉盤，挑戰贏取OK 福袋、OK Point與咖啡等獎品。

春節 消費

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