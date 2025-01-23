限時3天！燦坤獨家「Apple Day」最高現省23% 舊換新估價加碼25%

果粉注意！燦坤獨家蘋果年度最大檔促銷「Apple Day」即將開跑，1月24日上午11時起至1月26日，連續3天蘋果全品項限時促銷中，全台燦坤門市與線上購物同享優惠，數量有限，先下手先得，農曆年前升級新機最佳時機。

首推iPhone 16 Pro現折2,583元起、iPhone 16 Pro Max 256GB現折2,192元，再送市價1,720元UAG保護殼，等於現省3,913。iPad Air 11吋M2直接現折1,990玩起，iPad Pro 11吋M4版買就折3,490元起。

指定款MacBook Air 13吋M3現折3,590元起，符合教育價資格再折3,500元。Apple Watch Series 10 45mm GPS版現折1,160元起，AirPods 4、AirPods 4降噪版現折500元，只要3,990元起。

舊機換新機還能再享估價加碼25%優惠，估價後就能直接折抵，不僅門市可以舊換新，線上購物購買同樣可以估價折抵。燦坤是目前擁有最多Apple專櫃的3C通路，全台擁有4間最高規格的Apple Shop 3.0，不僅延續Apple原廠經典活動，還有多樣化的專屬服務，購買新機還可享受由Apple專員提供的免費資料轉移服務，每月更定期舉辦教學小教室，幫助果粉深入了解並發揮蘋果產品的極致效能。