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持券遊客注意！知本老爺酒店改裝延期 2月部份日期休館

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
知本老爺酒店休館改裝時程擬延期至2026年3月。圖／知本老爺酒店提供
知本老爺酒店休館改裝時程擬延期至2026年3月。圖／知本老爺酒店提供

知本老爺酒店原訂將於今年2月啟動休館改裝工程，因發包作業程序調整及設計變更等因素，工期擬延至2026年3月，具體動工日期將另行公告於官網。此外，酒店將在2月10日至2月15日進行戶外場域整理，期間全館暫停營業不對外開放，並於2月16日起正式恢復營運，現已開放訂房。

知本老爺酒店指出，持有知本老爺酒店住宿券、泡湯券、餐券等旅客，其使用期限將依先前展延7個月之公告辦理，以保障使用權益不受影響。

知本老爺酒店同步推出多元的專案選擇，包含一泊二食、壽星專屬優惠及長天數等住房方案。旗下餐廳也將推出全新主題活動，如「船歌鍋物」以春茶打造特色湯底，搭配前菜、茶點及飲品演繹春季好食光；「酋長鐵板燒」則嚴選時令食材如鬼頭刀、小卷、紅藜等，呈現海味鐵板饗宴，吸引各路饕客前來嘗鮮。

而知本老爺廣受好評的台東在地小旅行，也安排春季專案限定免費參加。包含「單車小旅行」愜意騎乘電輔車慢遊鯉魚山、鐵路藝術廊道及台東糖廠；「遇見水豚君」到人氣打卡景點L行旅-秘密花園與草泥馬、水豚君等動物互動，另有「知識之旅」前進國立史前博物館發掘考古文化，共三大戶外休閒行程可供選擇。

知本老爺酒店廣受好評的台東在地小旅行，將安排春季專案限定免費參加。圖／知本老爺酒店提供
知本老爺酒店廣受好評的台東在地小旅行，將安排春季專案限定免費參加。圖／知本老爺酒店提供

台東 水豚 酒店

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