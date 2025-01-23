一晚42萬…台北W客房翻新開箱 唯一總套佔兩層110坪

台北W飯店客房全面「微整形」、完工開賣，包括最大亮點、佔地110坪的頂級驚喜客房（總套），過去女神卡卡（Lady Gaga）也曾指名入住。改裝重點以色系及傢俱為主，展現更明亮、時尚且年輕的形象，自然與科技交融、帶入永續與文化，且每間房都有隱藏彩蛋，增添入住樂趣。全新房型於農曆年前登場，房價不變，以去年來說，住房率約七成、房價維持破萬元水準。

位於信義區的台北W飯店，2011年開業至今，始終是話題與地標，面對即將陸續開幕的Park Hyatt、Andaz、四季等品牌酒店競爭，台北W飯店於兩年前啟動更新計畫，邀請開幕草創期的原班人馬─英國設計菁英團隊GA Design International再度操刀，繼宴會廳完工啟用後，近日全館405間客房也完成「微整形」工程，全新迎賓。

翻新後的客房，最大亮點在於色彩變化。像是絕佳客房、非凡套房、奇幻套房採用綠色系搭配深褐色木材飾面，像似走進城市中的綠洲；而奇妙客房、壯美客房則選用夕陽橘與大量木質元素，渲染溫暖氣息。館內唯一逾百坪、坐擁29至30樓雙層空間的頂級驚喜套房（總套），則獨享兩層樓挑高，備有飛輪、蒸氣室與可瞰星空的望遠鏡，台北101近在眼前，此房型視野絕佳，因採浮動房價、今日售價為42萬元。

台北W飯店也將科技融入客房，像是Bose音響新增藍牙功能，55吋智能電視加裝可自由調整角度的壁掛式支架，且內建的串流平台、也可使用投屏功能觀賞影片等。

延續開幕以來「Nature Electrified自然大放電」的理念，此次翻新也結合自然元素與現代科技，例如梯廳由英國數位藝術設計師Daniel Brown專為台北W飯店所創作、以電子螢幕展示的動態藝術品；房內桌面吸睛的蘑菇造型檯燈，搶先演示W品牌的獨特趣味；而床頭具旭日意象的壁燈，則像似在點亮旅途美好開端。部份套房客廳內，另設置以螢火蟲為靈感打造的閃爍燈飾與落地帷幕，也成為旅客專屬的打卡熱點。

為實踐環保與永續，台北W飯店也與在地商家合作，包括特選「再生水磨石」製作桌面、櫥櫃層架、置物平台等；非凡套房內獨有的臥榻抱枕，則嚴選本土品牌「減簡手制」布織品製成，將台灣城市角落的縮影化做印花圖案。