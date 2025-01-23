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才開兩年！ 最美玻璃屋「好丘On The Road在路上」將熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
透明玻璃屋「好丘On The Road在路上」將於2月28日劃下句點。圖／好丘提供
透明玻璃屋「好丘On The Road在路上」將於2月28日劃下句點。圖／好丘提供

把握最後機會！連鎖貝果品牌「好丘」，自2022年9月於台北榕錦時光生活園區所設立的360度玻璃屋「好丘 On The Road在路上」，預告將於2月28日正式結束營業。若有意品嚐限定商品「踏雪尋莓」厚醬貝果的民眾，可得抓緊尾聲。

好丘所打造的「好丘On The Road在路上」位於金山南路與金華街口的「榕錦時光生活園區」，乃是日式老宅園區中唯一「360度全採光玻璃屋建築」。陽光透過玻璃自然灑落而下，映照周圍的老樹綠意盎然，因此開幕後即成為極具特色的人氣打卡店，也被網友暱稱為「台北最美玻璃屋」。除了獨特的建築風格，店內也提供多款厚醬貝果。其中限定款「踏雪尋莓」厚醬貝果，以巧克力貝果為基底，內餡採用32%白巧克力與奶油乳酪融合，並加入檸檬汁點綴，並鋪滿新鮮台灣草莓， 帶來酸甜兼具的清新風味。

儘管獲得許多民眾青睞，好丘近日宣佈「On The Road在路上」將於2月28日結束營業。針對走春出遊，店內還推出「午茶特惠組合」，內含踏雪尋莓厚醬貝果1份、任選119元(含以下)飲品2杯，每套349元，限時販售至1月31日為止。

好丘On The Road在路上限定供應「踏雪尋莓」厚醬貝果，每份169元。圖／好丘提供
好丘On The Road在路上限定供應「踏雪尋莓」厚醬貝果，每份169元。圖／好丘提供

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